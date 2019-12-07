孟晚舟来信为何引发中国人反感

孟晚舟温哥华被捕后，在一些自认比较重要的机会，总会发表一两句短文，常常引起她的中国同胞们的热烈反响。但是，她在被捕一年之际发表的这封略含反思、感谢支持者的信，回响竟意想不到地糟糕。

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一些对孟晚舟一年中类似表现有过研究的人认为，孟晚舟是懂得适时表达自己对自己的父亲任正非创建的 华为集团的深厚感情的，何况她本人曾是这一号称中国科技帝国的金融首脑，一度曾有过接班人之传。孟晚舟在表达对华为热爱的同时，也不断地显示出自己对祖国的爱。数周前就其引渡案开审时，她穿着靓衣美裙，露出脚把骨上那只刺眼的电子追踪器，这意味着她可能是一个遭到不公待遇的嫌犯。孟晚舟在中共建政70周年之际，穿上鲜红色的长裙，佩戴珐琅制的中国国旗胸针，激起许多国人的同情和赞美，有人甚至不惜把她形容为“烈士”。这些细节，无疑有助于孟晚舟动人的公关形象。

软禁一年之计，孟晚舟发表公开信，形容她在加拿大被捕一年“经历了恐惧和痛苦、失望和无奈，煎熬和挣扎”的心境，她在心中对支持者和她的华为客户表示感谢。她写道：“亲爱的你们，这些温暖都是照亮我前行的灯塔”。孟晚舟也在信中表达了对加拿大人包括对警卫人员的敬意。但是出乎意料的是，这封信没有收到期待的效果，甚至引起不少网民反感。连她的靓衣美裙，时兴的穿着，自由的逛街，中国大使的殷勤慰问，都引起不少网友的反感，为什么？从不少网民的反应看，李洪元在华为的遭遇，以无罪之身被华为告发入狱251天，使得他们第一次觉得，孟晚舟与告发李洪元的华为，不过是权势一方，与他们这些曾经拼命为人家贴金的网民没有一毛关系。

这一明显变化是从李洪元事件开始的。许多网民，从李洪元身上才看到了自己可能会遭遇同样的命运，从华为举报李洪元犯罪被公安机关莫名关押二百五十一天，到宣布无罪释放后华为对李洪元的冷漠，无情，蔑视，网民才觉得自己的渺小和无助，李洪元事件最关键的一点，是让网民看到了自己的影子，他们对李洪元的遭遇感同身受，有种被暴力蔑视，被损害，被任意抛弃的无助。一个在华为服务了十三年的职工，不续合同罢了，为争取合理的补偿，争取年终奖，被华为举报涉嫌犯罪，被警方抓走，硬是在监狱关押了251天。最后宣布李洪元没事，出狱吧，赔偿十万元了事。后来传出一封信，说的是李洪元出狱后，还对华为领导人任正非抱有信心，仅仅要求见一面，大概有讨个说法的意思，被置之不理。中国舆论爆出这件事后，网民愤怒了。

舆论如潮，指责华为傲慢，指责华为当初无端把李洪元送入监狱，华为发表声明，为自己辩护，并说”如果李洪元认为他的权益受到了损害“，“我们支持他运用法律武器维护自己的权益，包括起诉华为”。中国网民把这比喻为大象踩了你一脚，你可以踩回去呀，这真是一个公正的报复。就连官媒一时也认为华为不但不道歉，还摆出“不服就来告”的傲慢姿态。

人民愤怒了，什么都不顾的。连中国驻加拿大大使“代表中国人民”看望孟晚舟也看不惯了：“丛大使，别乱代表了，你所说的人民不包括我，特此声明”。

孟晚舟这份信引发不良回响，网民们坏了好事，共青团中央也愤怒了，但却把目标对准了美国。“孟晚舟这两天不断有消息传来，中国外交部也在频频发声，敦促加拿大做出正确选择”，“几乎同时爆发的‘李某元’事件，却让孟晚舟饱受攻击，美国顿时有理了。”“两个毫不相关的人，毫无逻辑地联系到了一起，现在只要在网上提及孟晚舟，马上有一堆攻击性评论。短短两天时间，孟晚舟从一个受同情者，变成了一个受憎恨者。”

共青团中央思维短路，那么多的中国人责备华为，讥讽孟晚舟，却怪罪到美国头上，美国那么了不起，能操纵起数不清的在中国大陆生活的被封杀了外界消息的人？共青团中央把美国描绘得如此神通广大，指挥中国人民行动，共青团中央是不是思维短路？

官媒越拿孟晚舟说事，这两天引发的对孟晚舟的愤怒越多，有些网民甚至提到，被中国作为报复抓走的两名加拿大人，绝没有享受到孟氏的待遇，他们至今不被告知关在什么地点，不能见律师，被禁止外出，见不到阳光，哪里像孟晚舟那样轻易出得起1000万加元保释出狱，生活在温哥华高端地段的豪宅里，可以相当自由地在市区散步。

孟晚舟这封信没有收到好反响，孟晚舟应该始料不及。