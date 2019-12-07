彭博：中共40年代当政上海盛极而衰今港恐重复沪命运

彭博通讯一篇分析文章指出，在中共未在大陆取得政权之前，世上只有一个亚洲金融之都，那就是上海，与当年身处南方香港这条“小小的村庄”相比，文章根据香港一名前港督形容，上海是“一个伟大的国际之都”。中国的内战以及之后中共当政，改写了这个故事，货币急速贬值百物腾贵，上海流走了150万个难民，包括人才和财富，涌往深圳河彼岸。今天香港几个著名的大亨都是因此而走到香港的。

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文章指出，港人今天也在问同样的一个问题，当年上海的经历会否降临香港身上。因为反对修例而引起的示威浪潮，已将香港变成一个警民巷战的战地，而一向以经济最自由以及最守法而自诩的城市，已经越来越像一个遭到中共不断严加打压的破烂区。

文章引述Rhodium集团中国分析部门主管的威特（Logan Wright）说：“（香港）绝不可能回到6月份之前的状况。”美国前贸易谈判代表团的成员贺立森（Nicole Hollinson）说，一旦特朗普总统根据香港人权与民主法案取消香港的特殊贸易地位，香港“只会是中国的另一个港口”。

如果亚洲金融中心的重心有所转移离开香港，它将前往何处？文章指出，若以今天引入资金流入香港的个中抉择，而为这个金融中心下个定义，恐怕香港根本就不是一个自由市场。中国的海外直接投资在香港达到1.94万亿美元，从而使得这个城市成为世界第三大市场，仅次于美国和荷兰。正正因为中国政府在香港经济扮演这个巨无霸的角色，香港成为未来全球投资中心的地位，或许因此已经与纽约并驾齐车。

文章指出，香港因此不尽然是一般人对金融中心的定义。香港前财经官员沈联涛在1998年的演说中，强调作为金融中心香港拥有11个优点。如果属实，香港现在恐怕要开始担心了。

沈当年说的其中四个优点：善用英语、技术型的人口、讯息自由以及有效率的基本架构，今天亚洲城市普遍都有。其他五个：良好的政府、经济自由、社会稳定、法治以及香港对待经济和金融事务的处理，一如国家水平之严谨。但这些优点，彭博的文章指出，现正由于当前危机的关系而受到史无前例的攻击。最后的两个优点：低税率和政府轻度介入的市场规则，是建立一个资金王朝的最微弱的芦苇，尤其是新加坡也可以提供相同的条件。

文章指出，目前未见有大规模的人才流失，但如一旦发生，将会是出人意表之急速。不论是在香港企业的董事会里面，或在兰桂坊酒吧里面，富有国家居港的侨民尽管看起来是一支不可或缺的主力，但其人口在这个750万人的城市中，10万人也不到。如果经济下滑，这些企业明年将大幅削减外侨的分红，吸引他们居住在这个租金昂贵、社会治安忽然转趋暴力的城市的所有因素，都一下子消失于无形。

但香港仍然拥有一张其他地方所欠缺的王牌，因为中国仍然需要香港，不论是作为对外的一个门户，还是作为一个大陆富人们投放资金的避风港。今天外资进出中国，几乎有三分之二是经过香港，如果中国需要吸进更多外资来抵消持续出现的资本账赤字，香港这个功能只会有增无减，而如果堵塞这个管道，只会对中国的经济构成危险。

民主派在区议会选举大胜之后，大多数港人都期望情况会恢复正常，而中央也会逐步给予香港一个全民普选，并收紧警方无限的权力扩张，但情况却显示中国极可能策划一次笨拙的武力镇压，从而吓跑一大批外国企业。虽然杀鹅取金蛋只会自食恶果，但对北京而言，政治优先于经济考量已非新事物，正如末代港督彭定康说过：“历史之路上满是断头死鹅的残体。”