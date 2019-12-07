德国宪法保护局呼吁提防中国 黑客袭击

德国记者调查发现，至少8家德国企业受到黑客攻击，其中6家为达克斯上市公司。这些攻击被认为可能来自中国黑客组织。但不排除有其它方效仿犯罪。针对黑客袭击，德国宪法保护局呼吁提防中国。

广告 继续浏览后续

据德国之声今天报道说，就黑客袭击，德国宪法保护局呼吁提防中国。

联邦德国宪法保护局（BfV）再度提醒本国境内企业注意一个持续性的网络攻击波，并公布了现有支持措施。今年年中，多家德国达克斯企业成了这个同名的黑客组织Winnti的袭击对象。总部位于科隆的宪法保护局通报说，根据该局网络安全部门得到的信息，攻击行为可能在2016年便已启动。安全专家们确信，这是"对德国经济的一波持续性的攻击"。

据该报道称，宪法保护局同时出台一份网络攻击应对文件，里面列出了一系列症候及应对手段，企业可借以确定是否受到了Winnti的感染，并采取反制措施。此外，该文件提供了已知受攻击个案的相关背景信息。该文件还列出了该恶意软件最新版本的作用原理。

受到该病毒软件攻击的德国企业中就有拜耳（Bayer）和蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）等康采恩。联邦宪法保护局称，该软件以各种变异版本实施攻击， 2011年10月被俄罗斯电脑安全公司--卡斯巴斯基实验室（Kaspersky Lab）的信息技术专家最先发现。攻击行为的背后据信是在中国境内的一个或多个高度专业化的黑客团伙。

据报道说，最初，袭击者的目标是在线游戏网络，劫获赌资、数字认证信息及用户数据。后来才专注于大型企业。联邦刑事局称，去年，网络刑事犯罪数量增至约35万件，其中的8.7万件属于狭义网络刑事案，如数据窃取和破坏电脑系统。据估计，网络刑事犯罪所造成的损失，仅企业一项就可能超过1000亿欧元。