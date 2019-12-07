新曝巴基斯坦少女卖嫁中国沦奴 巴官方疑捂盖

巴基斯坦被指有人蛇集团将600多名年轻女子或妇女卖到中国当新娘，其中许多人被迫卖淫，甚至遭虐待，然而有消息人士指出，政府内部有人忧虑调查会损害巴中关系，因此向调查人员施压停止调查。中国驻巴基斯坦大使馆指报道是炒冷饭，了无新意也不属实，强调在中巴双方共同努力下，有关非法婚介活动已得到切实遏制。

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据香港东网今天报道说，巴基斯坦新娘被卖到中国，巴政府疑忧损对华关系阻调查。

美媒近日报道，巴基斯坦有人蛇集团将600多名年轻女子或妇女卖到中国当新娘，其中许多人被迫卖淫，甚至遭虐待，然而有消息人士指出，政府内部有人忧虑调查会损害巴中关系，因此向调查人员施压停止调查。

据报道指，据一份由巴基斯坦调查人员整理的名单显示，从去年以来，该国各地至少有629名女性被卖到中国当新娘，名单上更包含新娘的身份证号、中国丈夫的名子与结婚日期等资料。然而一名高级调查官员表示，这批女性据悉是被自己的家人卖给人蛇集团，再嫁给中国人。基督教维权人士伊克巴尔（Saleem Iqbal）更指，巴基斯坦政府试图施压，阻止相关部门对此事进行调查。

该报道说，目前巴基斯坦内政部及外交部拒绝就报道置评，中国外交部则回应称不清楚有这份名单。此前美媒报道指，巴基斯坦境内基督教少数族群逐渐成为人蛇集团的新目标，人蛇集团会付钱予受害者的父母，让他们把亲女卖到中国当新娘。而就相关报道，中国驻巴基斯坦大使馆日前已回应指报道是炒冷饭，了无新意也不属实，强调在中巴双方共同努力下，有关非法婚介活动已得到切实遏制。