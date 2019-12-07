港媒:前国家副主席李源潮埋怨被造谣影片疯传

中国大陆网络上近日流传一段前国家副主席李源潮与同学聚旧的影片。其中，李源潮埋怨过去担任中组部长时得罪人，因此现在有很多人对他造谣，又指“骂我的人多着呢”。世界日报指引述港媒报道。中央社指此引述星岛日报消息。

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据世界日报今天报道说，前中国国家副主席李源潮埋怨被造谣影片疯传。报道引据港媒消息，中国大陆网络上近日流传一段前国家副主席李源潮与同学聚旧的影片。其中，李源潮埋怨过去担任中组部长时得罪人，因此现在有很多人对他造谣，又指“骂我的人多着呢”。

该报道指，这段影片长约两分钟，镜头前的李源潮身穿短袖上衣，神态轻松，与今年9月返回母校复旦大学参加老师孙芳烈逝世两周年追思会时的衣着接近，不排除影片就是当时拍摄的。据报道称，李源潮首先谈到公款吃喝，表示已经事先说“我不吃饭，免得到时候人家说这个，这很难主宰的”。

据李源潮接着说，“现在造我谣的东西很多啦，我的心态是很平衡的，所以我都懒得去辟谣。为什么？谁叫你做了组织部长，你做组织部长不得罪人啊？你提拔人，人家挺高兴；你不提拔人，人家不恨你呐！得罪人很多的。”李源潮又说，“谁叫你做这个事，人家看见你风风光光，挺好的。你也就得承担这个，人家给你造谣、人家骂你，骂我的人多着呢…”

该报道称，李源潮于2007年至2012年间担任中共中央委员会组织部部长，并于2013至2018年间担任中国国家副主席。李源潮过去与胡锦涛、李克强、令计划、刘延东、刘奇葆和胡春华等人被视为共青团派系的代表人物。李源潮曾担任共青团中央书记处书记，是前中共总书记胡锦涛的共青团旧部。2007年中共第17次全国代表大会时，李源潮由江苏省委书记晋升为中央政治局委员、中组部长，掌握人事大权，当时一大批共青团背景的干部获得提拔。

该报道说，现任中共总书记习近平在2012年中共18大后，多次强调“党内绝不允许搞团团伙伙、结党营私、拉帮结派”，被解读为针对团派而来。习近平在2013年全面掌权后，海外媒体便猜测他致力打击共青团派人物。

报道指出，李源潮在2017年中共19大举行时，虽然未满68岁，却卸任中央委员，去年3月裸退，由比他年长的王岐山担任国家副主席，自此在中共政坛消失，原因至今尚未揭晓。外界认为，随着中共中央办公厅前主任令计划于2014年底落马后，北京中央的团派系统已被瓦解。