特朗普质疑为何继续对中国发放贷款 世界银行回应表态

在世界银行于周四刚通过了一项对中国的低息贷款计划之后，美国总统特朗普在周五通过推特质疑称，作为世界第二大经济体的中国，不应该再获得世行的贷款援助。他在推特上写道：“中国不缺钱”。对此，世界银行在周六通过声明回应指，世行对中国的贷款已经大幅减少，并将继续减弱。

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美国财长部长姆努钦在周四出席国会听证时提出，中国不应再享受世界银行资助贫困国家的支持性贷款。美国会共和党籍众议员安东尼·冈萨雷斯正在准备把北京排除在世界银行贷款项目之外的议案。听证会上，他询问姆努钦是否支持这样的议案，姆努钦回答称，“我同意”。姆努钦谈道，“ 我们并不是对每一项贷款或每一个具体的声明都有否决权，但是我们在资本分配和其他问题上拥有否决权。”他表示，今年早些时候，美国前财政部副部长戴维·马尔帕斯当选世界银行行长，这让他具有信心，相信世界银行会改变做法，使贷款更为公平。据悉，世界银行于周四当天在华盛顿通过了一份五年计划，至2025年年中，中国将每年从该行获得10亿至15亿美元低息贷款。依据该计划内容，今后给予中国的贷款将由目前的年平均18亿美元"逐步"减少。

世界银行称，相关贷款将用于推进中国的市场及税务改革、资助更有利环境的经济增长、改善公民获得医疗卫生和社会服务的途径。世界银行以通过贷款向贫困国家提供资助，但冈萨雷斯等人认为中国已不是贫困国家。他强调，目前世界银行贷款计划的准入门槛是人均国民总收入6975美元，而中国在2016年就超过了这一水平。同样就这一话题，特朗普最新在推特上发问称，“为什么世界银行要借钱给中国？这怎么可能呢？中国有很多钱，而且如果没有，他们也会造钱。”他提出，必须停止给中国贷款。据世界银行公布的消息，该机构在今年为中国提供了大约14亿美元的贷款，与2017年的24亿美元相比，今年提供给中国的低息贷款大幅度减少。除了中国经济繁荣的因素之外，正如上文所提到的世界银行更换了行长也是原因之一。

对于特朗普的这一质疑，世行行长马尔帕斯通过声明回应称，“世界银行向中国的贷款已经大幅缩减，并会依照包括美国在内的股东们达成的协议继续减少”。声明还称，“由于中国不断富裕起来，我们的贷款也在下降”。另对世界银行最新对华贷款项目中包括降低资金的内容，世行中国局局长芮泽（Martin Raiser）在此前介绍称，“这反映出我们与中国的关系”。他说，“我们的项目将变得更为具有选择性”。中国外交部发言人华春莹在周五的记者会上谈到相关消息时强调，中国是世界银行重要的发展伙伴。她说，“我们与世行长期保持着良好的合作关系。我们愿继续深化与世行的贷款和知识合作，一起总结中国的减贫成功经验并与其他发展中国家分享，共同为支持广大发展中国家更好地实现长期可持续发展作出努力和贡献。”