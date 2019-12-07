王立强又曝料 涉赴港监控李源潮势力

自称为中国间谍、渗透台港两地最后到澳大利亚投诚的王立强，日前提供给澳洲安全情报组织（ASIO）长达17页的声明内容，再被揭露。王立强指出中国向国民党总统候选人提供142万美元，还称解放军在香港成立创投公司，借此窃取外国先进的军事情报。报道称曝料新内容涉及透过香港监控中共内争失败的逃亡官员。中国以及一家澳媒指此间谍案是闹剧。

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据上报今天报道说，王立强有话要说，指北京资助国民党候选人逾4000万，解放军利用香港引进武器。

消息说，自称为中国间谍、渗透台港两地最后到澳洲投诚的王立强，日前提供给澳洲安全情报组织（ASIO）长达17页的声明内容，再被揭露。他指出中国向国民党总统候选人提供142万美元（约新台币4321万元），还称解放军在香港成立创投公司，借此窃取外国先进的军事情报。美国媒体《华盛顿时报》（Washington Times） 取得日前王立强声明的副本，内容提及中国操弄台湾选举、中国军方影响力试图干预，是王立强自称他要与中共决裂的主因。

据王立强称，中国向亲北京的国民党总统候选人提供约142万美元的资金，并发布假新闻攻击倾向台独立场的民进党。王立强在声明中表示，有50家由中国军方遭控的网络公司在台营运，另外还有多家台湾餐厅和饭店也是被北京作为情报蒐集的据点。王立强说：“我们（北京政府）认为，若国民党赢得大选，中国就能胜过美国。”

该报道说，另外，王立强表示，中国军方利用香港开放的贸易体系，设立关系企业蒐集情报、窃取包括美国在内的外国军事技术，如军事卫星、航空技术和飞弹制造研究。据王立强指出，中国军方透过在香港公开上市的公司，成功利用香港祕密购买被禁止直接出口到中国的武器。王立强说：“实际上，中国所谓的先进武器主要是通过这种渠道获得的。”

报道称曝料新内容涉及透过香港监控中共内争失败的逃亡官员。据该报道说，除了获取外国军事情报之外，另一个在香港上市的中国趋势控股，则是被用来监视在中共内部斗争失败后，逃往香港的中国官员，其中包括前中国国家副主席李源潮。王立强指出，包括自己在内的多个中共情报人员曾在香港香格里拉与李源潮的亲友见面，并透过锁定李源潮的《乐视网》（Leshi Internet Information and Technology Corp.）施压，该公司创办人贾跃亭于2019年10月13日在美国主动申请个人破产重组。

报道据悉，乐视网是中国唯一在境内上市的影片网站，也是全球首家以首次公开募股（IPO）方式上市的影片网站。



据该报道，王立强称，关于《乐视网》的财务危机其实是一场共产党内部派系斗争的政治危机。中国领导人习近平欲取得更大的经济掌控权，遂打击国务院总理李克强支持p2p网贷平台。