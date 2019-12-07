菲律宾前高官控告习近平 遭国际刑事法院驳回了

今年3月，菲律宾前外交部长罗萨里奥和前监察专员莫拉莱斯向国际刑事法院控告习近平、中国外交部长王毅、前中国驻菲律宾大使赵鉴华，指控中国政府在南海采取的行动剥夺了数以千计菲律宾渔民的生计。国际刑事法院公告驳回了上述指控，理由涉中国并不是《国际刑事法院罗马规约》的签署国，法院对中国公民在菲律宾领土范围内被控的罪行没有管辖权。但菲律宾官员考虑上诉。

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据自由亚洲报道说，国际刑事法院驳回菲律宾前高官控告习近平。国际刑事法院周四表示，他们驳回了两名菲律宾前高官指控中国国家主席习近平犯有反人类罪的诉讼请求。

报道称在周四发布的一份报告中，国际刑事法院首席检察官本苏达(Fatou Bensouda)表示，这家法院对中方官员在主权存在争议的南海被控的罪行并没有管辖权。

据该报道，今年3月，菲律宾前外交部长罗萨里奥(Albert del Rosario)和前监察专员莫拉莱斯(Conchita Carpio-Morales)向国际刑事法院控告习近平、中国外交部长王毅、前中国驻菲律宾大使赵鉴华，指控中国政府在南海采取的行动剥夺了数以千计菲律宾渔民的生计。此外，北京当局在当地建造的军事设施还破坏了海洋环境。

本苏达说，由于中国并不是《国际刑事法院罗马规约》的签署国，法院对中国公民在菲律宾领土范围内被控的罪行没有管辖权。

该报道说，这两名菲律宾前官员表示，他们正在考虑提出上诉。