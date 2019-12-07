贸易战: 中国多买美农产品 月中关税特朗普就可能不加

中美贸易谈判不断释放消息，包括可能相互矛盾的信息。雅虎经济报道说，中美贸易谈判转吹暖风，中国国务院关税税则委员会计划宽免部分美国进口大豆和猪肉关税，而美国总统特朗普亦表示，原定于本月中对中国加征新关税的计划或有变，似乎暗示将暂缓加征关税。他重申，美中两国贸易磋商进展良好，但《华尔街日报》引述消息人士称，中美两国贸易谈判的障碍之一，是双方无法就中国购买美国农产品数额作最后定案。

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据雅虎新闻报道，华免美大豆猪肉关税释善意 特朗普再吹暖风，月中加征或有变。

该报道引述消息指，中国国务院关税税则委员会办公室指出，根据中国国内需要，中国企业自主透过市场化采购，自美进口一定数量商品。关税税则委员会正根据相关企业的申请，展开部分大豆、猪肉等商品排除工作，对排除范围内商品，采取不加征对美“301措施”反制关税等排除措施。对排除范围内商品采购，企业自主商谈、自行进口、自负盈亏。此举似乎是为贸易谈判的展开铺垫良好气氛。



该报道称，美国原定于本月15日，向总值1560亿美元的中国商品加征15%的关税，特朗普说，华府正在与北京就贸易议题谈判及讨论，目前进展顺利，本月中加征关税的措施可能有变，但美中的谈判代表仍未讨论这个问题。他早前曾透露，仍维持在本月中达成首阶段协议的预期。美国财长努钦亦表示，美中两国贸易谈判副代表在周三（4日）晚上通电话，目前正积极寻求达成一项贸易协议，形容贸谈“正处于轨道上”，但重申美国无具体的最后限期。

另外，白宫经济顾问库德洛周五对CNBC表示，美中已很接近达成首阶段协议，在谈及美国对中国加征关税时，他说：“没有明确的最后限期，但12月15日是非常重要的日期。”美国白宫国家安全顾问奥布赖恩同样称，中美已接近达成第一阶段贸易协议，又说与努钦及美国贸易代表莱特希泽谈论到中国问题，正在非常密切地监控香港局势的发展。

中国商务部新闻发言人高峰早前在新闻发布会上指出，中方认为若中美达成第一阶段协议，应该相应降低关税，而双方经贸团队一直保持密切沟通。

该报道说，虽然中美贸易谈判渐趋乐观，但《华尔街日报》早前引述消息人士报道，中美两国贸易谈判的障碍之一，是双方无法就中国购买美国农产品数额作最后定案，特朗普希望中国在签定首阶段贸易协议的一年内，向美国购买400亿至500亿美元农产品，远高于去年的86亿美元采购水平。华府又要求中国在签约后表明，无论市场情况如何，也坚决履行上述购买承诺。但中方拒绝答允，因担心可能要牺牲与其他伙伴的贸易才能达标。

不过，路透引述中方消息称，中美两国领袖都曾表达会敲定协议，两国官员亦正完成最后的工作，贸易谈判不会停止，外界毋须过分担心。

报道说，高盛报告则预期，美国对中国1560亿美元商品加征的第四轮关税，不会如期于本月中生效，并且撤销部分已加征的关税的机会增加，但可能待至明年初才有结论。