过半英人欢迎持英护照港人在英国生活

据港媒报道说，越来越多的英国人支持给予持“英国国民海外护照”（BNO）的香港人居留权。南华早报报道，一份调查显示，近半数英国人对该观点表达认同。

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据自由时报今天报道说，调查指近半数英国人愿让持英国护照的港人在英国生活。而风起云涌的香港反送中运动让许多英国人支持给予港人居留权。

该报道说，随着香港反送中运动引发全球越来越多关注之际，有越来越多的英国人支持给予持“英国国民海外护照”（BNO）的香港人居留权。南华早报报导，一份调查显示，近半数英国人对该观点表达认同。

总部设在英国的“香港观察”（Hong Kong Watch）组织首长帕特森（Johnny Patterson）表示，“英国公众传达出一个清楚讯息 是我们加快履行责任，扩展BNO护照持有人居留权的时候了”。该组织与“香港之友”（Friends of Hong Kong）团体受托进行该调查。据该调查显示，每5人中只有1人反对给予所有BNO护照持有者居留权，另有45％表达支持。55岁以上，对1997年主权移交给中国的前英国殖民地香港仍留有鲜活记忆的年龄层支持率更高，达49％。而在英国脱欧的背景下，超过40％的回应者表示，伦敦应让BNO持有人较欧盟公民更容易在英国生活与工作。

报道称，根据伦敦调研公司Savanta ComRes\'s近期针对2041名民众进行的调查显示，约48％表示英国有让香港人做正确事的“道德责任”。多达24万8000名香港人持有BNO护照，该旅游文件并不自动赋予持有人在英国生活或工作的权利，而它是核发给出生在香港移交中国之前的人。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）9月间告诉英国国会，任何改变BNO护照持有者身份的作法都有违反中英联合声明的风险。1984年签署的该声明确保香港50年不变，中国同时承诺让香港维持高度自治。

该报道说，近日英国媒体透露说，内政大臣巴特尔（Priti Patel）的团队研拟“快速解决”方案，以协助那些祈望逃出香港的人。不过遭拉布反对，因为此举恐激怒北京，并干扰管治香港的“一国两制”政策。报道称，对此，英国外交部严加否认。