邓炳强今早天安门头次看升旗 激动感谢习主席

正在北京访问的香港警务处处长邓炳强今早在天安门广场观看升旗。他在升旗后表示，感谢中国国家主席习近平对香港警队的支持，并指香港警队将全力投入在港“止暴制乱”。中央社说，邓炳强观升旗对香港媒体没有透露，只有央视，人民日报等中国大陆官媒发布消息。

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据中央社今天报道说，港警务处长邓炳强北京观看升旗，说感谢习近平支持。12月7日清晨，香港特区政府警务处处长邓炳强一行人来到北京天安门广场观看升旗仪式。

中央社说，正在北京访问的香港警务处处长邓炳强今早在天安门广场观看升旗。他在升旗后表示，感谢中国国家主席习近平对香港警队的支持，并指香港警队将全力投入在港“止暴制乱”。报道综合港媒消息，邓炳强观看升旗这项活动事前并未告知香港媒体，是由中国中央电视台和人民日报等官媒上午透过微博发布相关新闻和照片。

报道称，邓炳强观看升旗后接受陆媒访问时说，这是他首次到天安门广场观看升旗，心情激动，“感受到国家的强大”，“感谢国家主席习近平坚定不移支持香港警队执法。”据邓炳强并重申，香港警队士气很高，将会全力投入在港止暴制乱的工作，希望尽快恢复社会秩序。

据该报道说，香港“反送中”运动自6月爆发以来，示威者与防暴警察发生无数次激烈冲突。民调显示，社会上多数人支持示威者，认为警方在驱散示威者时使用过度暴力。警方则反驳，他们是按照程序使用合适武力驱散示威者，如果示威者不采用过度暴力或违法行为，他们也不会使用相关武力。

在这场运动中，外界普遍认为只有香港警方在协助行政长官林郑月娥在前线应对这场危机，其他决策官员都是“自保”，没有明显表态支持林郑月娥或警队。相对之下，北京中央则大力表态支持香港警队，表示全力支持他们“止暴制乱”。

中央社说，有人认为，经过这场政治风暴后，在北京眼中，香港警队已成为稳定香港的“可靠力量”。