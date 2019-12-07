2021: 世界普装摄像头10亿 多在中国

行业研究机构IHS Markit推出新报告，指出随着政府和企业加大对安全网络的投资，到2021年将有逾10亿监控摄像头盯着这个世界，其中大部分安装在中国。印度、巴西和印尼等快速发展的发展中国家也将推动全球监控摄像头数量的增长。

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据雅虎新闻引述华尔街日报消息，2021年全球监控摄像头数量料将超过10亿。根据一份新报告显示，随着政府和企业加大对安全网络的投资，到2021年将有逾10亿监控摄像头盯着这个世界，其中大部分安装在中国。

行业研究机构IHS Markit的这份报告提到，到2021年底，用于监控目的的摄像头数量将超过10亿。这意味着较目前的7.7亿个增长约30%。中国的监控摄像头数量在全球监控摄像头总量中的占比将继续为一半多一点。

据报告指出，印度、巴西和印尼等快速发展的发展中国家也将推动全球监控摄像头数量的增长。

报道引述IHS的分析师菲利普(Oliver Philippou)说，中国监控摄像头数量增长的最大驱动力量，将来自广泛部署影片监控以监视公众的政府项目。城市监控也在其他地方助推需求。菲利普在接受访问时说，这涉及公共安全问题，近年来犯罪和恐怖主义很受关注。

该报道说，图像质量和人工智能方面取得的突破为全球安保摄像头行业注入了活力，这些技术增强了人脸识别和影片分析的准确度，亦提高了速度。政府正将这些技术运用到交通管理和犯罪预测等领域。中国在采用此类技术方面走在世界前沿。中国有全球最大的摄像头生产商，中国的街角、繁忙的公路上以及居民区都装有摄像头。

根据上述报告，中国企业杭州海康威视数字技术股份有限公司和浙江大华技术股份有限公司是规模最大的摄像头生产商，这两家公司生产的摄像头合计占到总安装量的近38%。但该行业也有一些非中国的主要企业，其中包括韩国生产商韩华泰科和日本的松下电器产业公司。

该报道说，其他国家亦积极引入用类似技术，引发了关于监控摄像头增多的影响以及监管方面的辩论。在美国，加州的三藩市和奥克兰等城市已通过了禁止政府机构使用人脸识别技术的法律。中国打造全方位城市监控网络用于维持治安以及压制新疆地区异见者的努力也遭到了人权活动人士和联合国专家的批评。

据报道，美国众议院日前通过了一项议案，该议案要求对那些对新疆维吾尔人遭大规模拘押负有责任的中国官员进行制裁。中国方面则表示，若美国推进这一行动将进行反制。菲利普表示，由于闭路电视(CCTV)网络的成本下降，包括印度、巴西和印尼在内的发展中国家将取代英国和日本等市场，成为全球排名居前的安全摄像头市场。

印度政府已经提议安装安全摄像头和影片分析设备来帮助在国内13亿人口中维持法治和秩序。印度国家犯罪记录局(National Crime Records Bureau) 6月份表示，国内第一个中央人脸识别系统正在接受投标。印度政府在投标要求中提到，这个系统将在改善刑事鉴定和核实结果方面发挥非常关键的作用。

文件透露，这个使用CCTV监控摄像头的系统主要将被用来识别罪犯及寻找失踪儿童。竞标程式将在下个月结束。印度拥有全球最大的生物识别身份数据库，其中包括对民众虹膜、指纹和照片的扫描资讯。

报道称，批评者担忧该系统可能被政府机构不当使用，例如将监控图片与数据库中的照片对比，从而确认或找出想要的人。印度政府表示，生物识别系统是安全的，并非用来监控民众。

新加坡警方已经在重要公共场所安装了至少8万个摄像头，计划未来安装更多。新加坡内政部长尚穆加姆(K Shanmugam)在4月曾表示，这其中许多是智能摄像头，应该能进行影片分析，从而帮助政府机构尽早探查出罪犯和恐怖分子的威胁。尚穆加姆表示：“居民们回应说自己的私隐正在被侵犯吗？”他表示，“在新加坡，居民告诉我们，这给他们增加了安全保障。”

菲利普称，到2021年，美国的监控摄像头数量将从去年的7,000万部增至8,500万部，因为美国的学校、商场和办公楼都寻求加强安保。

报道指出，根据IHS的数据，与中国不同的是，美国的城市监控只占安保摄像头需求的一小部分，2018年只占整个摄像头网络的3%。尽管如此，公众监控正在增加。根据乔治城大学(Georgetown University)私隐与技术中心(Center on Privacy and Technology)今年较早时候的一份报告，底特律、华盛顿特区和奥兰多等城市正测试在警务和安全领域应用人脸识别影片技术。

据该报道，在安保摄像头渗透率方面，美国与中国不相上下。美国平均每4.6人安装有一台摄像头，与中国的每4.1人安装有一台摄像头相差不远。菲利普表示，对监控市场的报导目前主要集中在中国大举部署摄像头和人工智能技术上，而未来对于大规模监控的争论可能同样会聚焦美国。