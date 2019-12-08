世界人权日港人83万上街争诉求 多处爆港警举枪警告

民阵今日（8日）举办“国际人权日游行”，是警方4个多月来首次批出民阵游行。民阵方面早前呼吁百万人上街表达诉求不改，并要求理性示威。香港警方警告示威出现暴力，将立即取缔。示威今天下午当地时间3时开始，多个街地传出警民对峙，并有警员举枪警告。

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据明报今天报道说，12．8游行，水炮车抵中环戒备，防暴警组防线拦路，下午17点铜锣湾警方一度举黑旗。

报道称，民阵今日（8日）举办“国际人权日游行”，是警方4个多月来首次批出民阵游行。香港15:01分游行起步，除了民阵召集人岑子杰，民主党创党主席李柱铭、公民党立法会前议员吴霭仪、艺人黄耀明等领头拉横幅。锣湾百德新街有人掷杂物出马路，警再举黑旗。立法会议员郭家麒在场调停。下午时警方水炮车驶至中环德辅道中，在中环街市附近戒备。

到17点游行队伍的龙尾已经离开维园。在铜锣湾百德新街，多名市民要求警方开路，有人涌向封锁线前，防暴警随即威胁会使用胡椒喷雾，并先后举起蓝旗及黑旗警告，市民其后后退。铜锣湾崇光百货（SOGO）对开有游行女子不适倒地，需要义务急救员协助。据现场纠察表示，该女子与坐轮椅的丈夫参与游行，疑因现场太多人而哮喘病发作。义务急救员称她现时情况稳定，正等候救护车。

报道说，民阵重复提醒参加者，终点没有集会，希望大家和平散去，但有大批参加者停留在德辅道中及毕打街交界。至16点时，防暴警在恒生总行外组成防线拦路，游行市民停在环球大厦。

报道称，游行市民扶老携幼 拉起“市民蒙面林郑蒙心”巨型直幡。游行队伍抵达中环遮打道及德辅道中交界，并向上环方向继续前进。有不少参加者戴上黑色口罩，包括一家大细和长者，众人不时高叫“香港人加油”等口号，并齐声高唱《愿荣光归香港》。人潮中，有人拉起印有“市民蒙面林郑蒙心”的黄色巨型直幡。

在铜锣湾，怡和街有不少店舖照常营业。

报道称，16:05时游行队伍的队头已到湾仔，维园仍有大批人等候出发。铜锣湾高士威道两旁有大量市民等候加入游行队伍。

警方在各连接湾仔告士打道的内街布防，包括卢押道、柯布连道与谢斐道交界，部分警员蒙面。

报道说，下午15时有警方指出，据情报显示，激进分子计划于游行时用枪械袭击或嫁祸警务人员，伤及无辜市民，呼吁游行人士以和平方式进行示威，并留意自身安全，如发现可疑物品，应立即离开，在安全地方暂避，并通知在场纠察或报警。

该报道说，民阵召集人岑子杰于游行起步前接受访问，对于警方较早前在波斯富街举黑旗，他表示早前与警方高层开会时对方曾承诺会克制，民阵会尽力确保游行能和平进行。

报道说，科大生周梓乐逝世一个月，有游行参加者于维园草坪为周梓乐及反修例运动中死伤者默哀1分钟。