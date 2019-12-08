中国再推新疆反恐宣传 指控东突黑手

香港媒体报道指，继纪录片《中国新疆，反恐前沿》后，中国国际电视台（CGTN）周六（7日）播出了另一部以新疆反恐为主题的英文纪录片《幕后黑手 “东伊运”与新疆暴恐》。中国官方说，该影片与《中国新疆，反恐前沿》相互印证，又基于大量暴恐事件事实，深入剖析了恐怖组织“东突厥斯坦伊斯兰运动”（简称“东伊运”）如何“祸乱新疆”。

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据香港01报道说，中国第2部新疆反恐纪录片揭幕后黑手“东伊运”。该纪录片分为3个部分，分别是“中国最直接的安全威胁”、“‘东伊运’的分裂主义策略”和“反恐斗争任重道远”。片头同样标示出警告称，画面可能会引起不适，请慎重观看。

该报道称，此前发布的《中国新疆，反恐前沿》纪录片，由于是首次公布了大量暴恐袭击的原始画面素材，全方位展示暴力恐怖主义和宗教极端主义给新疆带来的伤痛，在社交媒体上获得数千万次观看，相关话题阅读量亦超过3亿。有网民表示，“没有认真看完这50分钟的人，就没有资格对中国新疆发表任何无知狂妄的言论。”

最新播出的《幕后黑手 “东伊运”与新疆暴恐》与《中国新疆，反恐前沿》相互印证，又基于大量暴恐事件事实，深入剖析了恐怖组织“东突厥斯坦伊斯兰运动”（简称“东伊运”）如何“祸乱新疆”。

该报道说，据纪录片介绍，“东伊运”由新疆喀什的一名男子艾山．买合苏木在1997年成立。19世纪末20世纪初，“泛突厥主义”“泛伊斯兰主义”思潮传入新疆，境内外分裂势力鼓噪成立政教合一的“东突厥斯坦国”，企图分裂中国，“‘东伊运’就是境内外势力勾结产生的典型恐怖组织。”

2002年，联合国安理会将“东伊运”正式列为恐怖组织，一年后，中国公安部将其认定为恐怖组织，这也是中国政府首次正式确认恐怖组织在境内活动。除“东伊运”外，世界维吾尔青年代表大会、东突厥斯坦解放组织、东突厥斯坦新闻信息中心等“东突”势力也在同年被中国认定为恐怖组织。

报道称，2014年4月30日，乌鲁木齐火车南站发生了一起持刀伤人、自杀式爆炸袭击案件，造成3人死亡、79人受伤。纪录片中播放了该暴恐案发生前，案件主犯热西提展示自制爆炸装置及行动宣誓的自拍影片。热西提之所以能够学习到如何制作简易炸弹，正是源于“东伊运”在网络上散布的暴恐音视频，而在境外指挥热西提实施暴恐行动的“幕后黑手”伊斯玛依力．玉苏普正是“东伊运”的成员。

该报道称，从成立伊始，“东伊运”就保持着与国际恐怖组织的密切关系。纪录片称，大量证据表明，“东伊运”得到了恐怖组织盖达（al-Qaeda）已故首领拉登（Osama bin Laden）和“基地”组织的大力扶持。纪录片中同屏展示了“东伊运”与“基地”组织的训练画面对比：在荒无人烟的戈壁中，数十名身黑衣的蒙面人打着相似的旗帜、进行着相似的训练，其中的联系显而易见。

纪录片还揭露境内外恐怖分子借鉴了彼此的经验。片中展示的2014年乌鲁木齐火车南站“4．30”暴恐案与2016年3月22日在布鲁塞尔发生的连环爆炸恐袭案具有众多相似之处。在布鲁塞尔恐袭案中，三起连环自杀式爆炸袭击了各大交通枢纽，导致三十余人死亡，极端组织“伊斯兰国”宣称对这些袭击事件负责。

据纪录片称，“东伊运”是国际恐怖主义体系中的一部分，威胁的不仅仅是中国。2011年，大量的“东伊运”成员前往叙利亚参与战斗，还有成员在阿富汗和土耳其活动。纪录片揭露，“东伊运”打着宗教旗号传播极端思想，蛊惑、煽动、控制他人，一个实例就是歪曲《古兰经》教义，“东伊运”成员呼吁“圣战殉教上天堂”、“异教徒”将被彻底清除。

据该报道说，而“东伊运”还把极端思想洗脑的目标对向妇女和儿童，多个信息来源证实他们训练儿童实施暴力恐怖袭击。纪录片展示了一段在“东伊运”成员肉孜拉洪手机里发现的影片。影片中，肉孜拉洪要求自己年仅6岁的孩子学习开枪，在多次拒绝无果后，这个小男孩被迫拿起了手枪，和肉孜拉洪一起开了一枪。枪声刚落，小男孩就惊恐地大哭起来。

该报道称，在过去数十年中，“东伊运”还加大了网络渗透力度，发布大量暴恐音视频鼓吹在新疆实施暴恐活动。李伟认为，暴恐音视频往往是让青少年走上暴恐不归路的最后一公里的催化剂。

纪录片中，曾在“东伊运”的“宣传部门”工作的毛拉洪曾协助制作暴恐音视频材料。毛拉洪说，实际上很多视频都是假的，为了招募成员，他们会聚集二三十人穿上市场上买的迷彩服假装“人多势众”。

为遏制“东伊运”影片在网络上的传播，中国呼吁国际社会携手阻止暴恐音视频的蔓延。2013年底，联合国安理会一致通过决议，明确要求各成员国加强对网络恐怖主义的打击力度。

报道说，除CGTN外，新华社近日也发布了一系列照片，介绍2008年至2014年新疆暴恐事件。新华社称，新疆开展的反恐怖主义、去极端化斗争符合国家法治精神和要求，也是国际社会反恐怖斗争的重要组成部分，符合联合国打击恐怖主义、维护基本人权的宗旨和原则。