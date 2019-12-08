中国外贸出口压力大 连续4月负增长

中国官方今天报告，中国11月出口连续第四个月同比负增长，并没有如市场预期回归正值。当月对美国出口降幅进一步扩大、对欧盟出口转负，专家指警告，在贸易战并没有实质性缓和、全球经济也不景气的情况下，出口很难有实质好转。

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据路透社今天报道说，中国11月出口连续第四个月同比负增长，进口增速转正。

据中国海关总署稍早公布，11月出口金额2,217.4亿美元，同比下降1.1%；进口金额1,830.1亿美元，同比增长0.3%。当月贸易顺差为387.3亿美元，同比收窄7.5%。

报道引述交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟认为，贸易战并没有实质性缓和，全球经济也不景气，出口很难好转。对美出口仍是负增长，但对其它地区如东盟的出口的表现则仍算不错，对东盟的出口仍维持了两位数的增长。

据专家指，明年出口要转正必须有两个条件，一是贸易战要有实质性缓和，至少要达成阶段性协议，这样新的关税不会加、已加征的关税还有可能取消，有这个利好支撑对美出口明年就有望改善，整体出口就不会太差；二是全球经济的表现，如果全球经济不景气还在蔓延，中国出口想有明显好转、一枝独秀也很难。

据该报道，中国中共中央政治局在刚刚过去的周五召开会议指出，明年要保持经济运行在合理区间，要提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性，运用好逆周期调节工具。要全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。

路透社说，受生产和新订单指数推动，中国11月官方制造业PMI意外回升至50上方，并创下八个月高位。伴随着前期逆周期调节政策进一步落地，中国经济运行开始显露由降转稳迹象，分析人士认为，未来伴随着基建增速回升，将对经济带来托底支撑，短期对经济不宜过度悲观。