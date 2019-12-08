中国经济下滑远没有结束 习近平六稳难以稳住

去年中美贸易战初起之时，不少人预料中国经济将走入“寒冬”，官媒人民日报反指这是别有用心的”唱衰“，但是明年中国经济形势会更加严峻。知名经济专家高善文预告“保四就五”，迅速被消音，官方智囊的声音也不乐观，“保五争六“。习近平则在日前结束的政治局会议上再度强调“六稳”。

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中国安信证券首席经济学家高善文日前预测，2020至2030年，中国GDP增速将陷入“保四争五”，引发市场震撼后，在中国网络被迅速消失。高善文11月27日在安信证券内部策略会发表2020年前瞻演讲，预测在未来十年的时间段内，中国经济的平均成长不太可能超过5%，而真正要担心的风险是能不能够保住4%。因此，中国面临的任务可能是“保四争五”的问题，而不太可能稳定在5%之上。为何如此，高善文列举的主要问题有：中国城市化趋缓、劳动人口老龄化、工资上升、人均收入分配差距拉大、汽车保有量萎缩、国进民退、融资杠杆率提升恐引发严重金融危机等多重不利因素。未来10年，GDP“保四”都需付出很大努力。

为何他的预测很快被消音，信报财经评论，高善文绝非什么“末日论”，或者有意“唱衰中国”，无非与官方主旋律不合而已。高善文的演讲目前在“墙外”仍可找到。

高善文的预测被消音了，中国央行顾问的预测也出炉了。央行顾问，目前担任中国全国政协经济委员会副主任的刘世锦周六在“第17届中国改革论坛”上表示，中国2020至2025年间经济增速可能在5%到6%。刘世锦预言，明年第一季度，中国经济有很大可能再次进入下行道，所以明年“稳增长”的压力和挑战将大于今年。

12月6日，中国国家主席习近平主持中共政治局会议，分析2020年经济形势，习近平再次强调“全面做好‘六稳’”。

所谓“六稳”，即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。过去官方曾有“保七”的说法，即GDP增长不能低于7%，否则就业问题将会十分严重。习近平在“六稳”中把“稳就业”放在首位，就是担心一旦就业市场出现大波动，会带来社会严重震荡。

习近平在讲话中强调要重点解决好高校毕业生、退役军人、下岗职工、农民工、返乡人员等重点人群的就业问题。大学生毕业人数众多，2020年中国高校毕业生预计达到874万人，大学生的就业问题这几年已经非常严重。至于所谓的“下岗职工”，“返乡人员”，实际上都是十分庞大的失业者队伍，在经济前景黯淡，就业市场不景气的背景下，他们是当局最担心的“不稳定”因素。

一些分析人士则指出，中美贸易战持续，中国未来的金融、外贸、外资环境都不太看好。

中国官方经济学家林毅夫2015年时曾有过关于中国经济增速为什么“保七”的解释， 他称：首先一个必要的原因就是就业。“如果说我们的经济增长放慢了，低于6%，企业的盈利状况会非常不好。这种情况下，很多企业对未来的预期会变化。现在即使盈利状况不好，企业对发展还有信心，他还可能把员工留着。如果他对未来的预期不好，他可能就不保留就业了，就关门了”。另一个就是金融稳定性的问题。“如果说企业对未来的增长预期不好，经济增长要放慢，那么肯定企业的经营状况就会更差。这种状况下，坏账会增加，持续增加就会影响到金融安全。”

那现在要掉到“保六不保”对局面，不知这位经济学家有何展望？