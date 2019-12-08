入盟中国的外国球员没向国歌行注目受罚 网上争吵一片

中国男子篮球职业联赛法籍球员雅布赛莱，6日在一场比赛的唱国歌仪式中，因为没有行注目礼而被CBA记警告、罚款人民币1万元。据报道，雅布赛莱被罚一事，相关新闻的留言又让中国网友吵成一团。有些人表示“人家是外国人，换成我肯定也不会对美国国旗行注目礼”；有些人则反驳“你是来赚钱的，不是来旅游的”；还有人也提到了美国奏唱国歌时多是低头，“低着头并非不尊重，该管的不管”。

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据中央社今天报道说，中国职篮联赛奏国歌，前NBA球员低头被罚钱。今年8月才加盟中国男子篮球职业联赛（CBA）的法籍球员雅布赛莱，6日在一场比赛的唱国歌仪式中，因为没有行注目礼而被CBA记严重警告，并罚款人民币1万元。

据CBA官网7日贴出这份公告，指6日在南京同曦俱乐部同曦宙光篮球队与浙江稠州俱乐部稠州银行篮球队比赛前的奏唱国歌仪式过程中，同曦队13号球员雅布赛莱（Guerschon Yabusele）未行注目礼。

这份公告说，为了严肃联赛纪律，根据CBA纪律准则的规定，给予雅布赛莱严重警告、罚款1万元的处罚。

根据公开资料，雅布赛莱出生于法国，是法国职篮运动员，2016年加入美国职篮（NBA），2019年7月加入CBA。

在新浪体育发布的相关新闻画面中，当多数球员抬头对着五星旗行注目礼或唱“国歌”时，一整排球员唯独雅布赛莱一直低着头。

有分析认为，这可能和文化差异有关，譬如NBA赛前的奏唱美国国歌仪式过程中，球员有的就是低头闭眼，有的则会把手放在胸前。

雅布赛莱被罚一事，相关新闻的留言又让中国网友吵成一团。有些人表示“人家是外国人，换成我肯定也不会对美国国旗行注目礼”；有些人则反驳“你是来赚钱的，不是来旅游的”；还有人也提到了美国奏唱国歌时多是低头，“低着头并非不尊重，该管的不管”。

这并非CBA首次因类似理由开罚。今年3月，北京首钢队的洋将杰克森（Aaron Jackson）就在比赛前奏唱国歌的仪式中，因为做向后蹬腿的拉身动作，被认为“举止不庄重”，同样被处以严重警告和开罚1万元；4月，广东队洋将布鲁克斯（Marshon Brooks）也因为在国歌仪式中没有行注目礼而被罚1万元。

姚明2017年出任中国篮协主席以来，篮协发布了关于强化CBA联赛赛风赛纪、维护赛场秩序的通知，该通知提出了6点要求，第一点就是对于奏唱国歌的要求，球队所有人员在奏唱国歌时须行注目礼。（编辑：张淑伶/赖言曦）1081208

CBA官网7日贴出公告，指6日在南京同曦俱乐部同曦宙光篮球队与浙江稠州俱乐部稠州银行篮球队比赛前的奏唱国歌仪式过程中，同曦队13号球员雅布赛莱未行注目礼。（图取自CBA官方网页cbaleague.com）