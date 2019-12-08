国际人权日80万人游行 惊曝港高法与终审法遭纵火 事态不明

图为世界人权日2019年12月8日香港民众再示威

香港民阵召集人岑子杰今晚宣布，有80万人参与游行今天下午发起的“国际人权日”游行活动。警方称最高峰时有18.3万人参加。示威全程没有爆发激烈冲突。但傍晚18时后，惊传金钟及中环的高等法院及终审法院先后遭人纵火。目前事态不明。

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据联合早报综合明报网、香港电台等消息，香港反修例风波持续半年仍未平息，民阵今天下午发起“12.8国际人权日”游行，主题为“守护香港 和你同行”，由维园出发游行至中环遮打道，已获警方发出不反对通知书，是民阵近四个多月以来首次获批的游行。

岑子杰今晚呼吁参与者在游行结束后离去，促请警方给予足够时间让市民散去，并希望特首林郑月娥成立货真价实的独立调查委员会，回应市民诉求。

据星岛日报今天说，法院遭投掷汽油弹纵火。高等法院及终审法院于今下午先后遭人纵火。金钟及中环的高等法院及终审法院于今下午先后遭人纵火。据香港律师会会长彭韵僖表示，示威者向法院投掷汽油弹，绝对是无法接受的行为，行为无助解决任何问题。

彭韵僖指，法院的任务是依法公正地裁决每宗案件所涉及的法律和事实问题，不管争议的性质为何，以及涉及何人。如果当事人就法院初审的判决不满，有权上诉。

该报道说，终院高院先后遭纵火，律政司警告指：纵火罪可判终身监禁。

民阵今午发起“12.8国际人权日”游行，下午6时许，金钟及中环的高等法院及终审法院先后遭人纵火。律政司发表声明，指纵火属严重罪行，一经定罪，可被判终身监禁。

报道称，司法机构回应时则指，事件已交警方和消防跟进，司法机构不适宜评论。