曝中国密试猪猴杂交探寻移植器官

港媒曝光中国科学家近日在实验室中培育出“猪猴混合体”，但这两只全球首见的混种动物出生一周后即死亡。这项研究目标是希望未来不需要从人身上移植器官，而能在猪身上培育“即用型人体器官”。据信此类试验引发伦理争议。

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据中央社今天报道说，为器官移植铺路，中国培育全球首见猪猴混种动物。中国科学家近日在实验室中培育出“猪猴混合体”，但这两只全球首见的混种动物出生一周后即死亡。

报道引述香港星岛日报消息，这项研究于北京的干细胞与生殖生物学国家重点实验室内进行，这家研究单位的一组研究人员透过在猪胚胎中添加灵长类动物细胞，首次创造“猪猴混合体”。根据报导，研究团队处理了4000多个胚胎，所有胚胎都植入了母猪，最终只有10只猪仔出生。猪仔的外观基本保持不变，而这些猴细胞经过基因编辑后发出萤光，让科学家们能够轻易地观察到猴细胞。

据报道称，在10只猪仔中，实际上只有两只是混合体，但这两只猪仔都在出生后一周内死亡。牠们的死因尚未确定。该报道表示，这项研究目的是努力提高在猪身上培育器官的能力，期盼未来不需要从人身上移植器官，而能在猪身上培育“即用型人体器官”。

报道说，但实验成果曝光后，随即引来各国科学家批评，认为“猪猴混合体”研究在道德伦理上令人震惊。