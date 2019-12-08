广州或变维稳危城 “世界律师大会”遭抗议

中国明天起共两天举办世界律师大会。根据中国官方公布，这场大会共有来自57个国家约800名人士参加。但该会议引发中国遭控打压律师聚焦。官方采取严厉措施，禁止任何抗议以及严防敏感律师到场。该会议还遭到20多个国际团体抗议，中国失踪律师的家属对此大会表示“震惊和可笑”。

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据中央社今天报道说，中国办首届世界律师大会，20国际团体抗议。打压维权律师的中国官方将举办首届“世界律师大会”，宣传中国的“法治建设”，已有超过20个国际律师团体和个人连署公开信表达抗议，失踪律师的家属并对此大会表示“震惊和可笑”。

该报道综合陆媒消息，首届世界律师大会9、10日将在广州举行，主题是“科技进步与法律服务”。根据中国司法部日前举行的新闻发布会，这场大会的目的之一是“有利于更好地宣传展示中国法制建设和律师事业发展取得的历史性成就”，此外大会上也将成立“一带一路”律师联盟，强调中国律师涉外法律服务。

根据中国官方公布，这场大会共有来自57个国家约800名人士参加，其中，有350名左右是境外律师，中国的律师则经过筛选。国际律师协会（IBA）、国际律师联盟（UIA）、欧盟律师协会（CCBE）、环太平洋律师协会（IPBA）、亚洲与太平洋法律协会（LAWASIA）等国际律师组织负责人都会前往参加。

报道称，香港团体“中国维权律师关注组”官网上6日刊登“致中华人民共和国司法部及中华全国律师协会的公开信”，已经有包含无国界律师组织、日内瓦律师协会、澳洲律师公会、加拿大律师权利观察及台湾律师公会人权委员会、台湾民间司法改革基金会等20个团体，另外还有个别人士加入连署。据这份公开信表示，过去40年来，中国的民商法逐步走向现代化，但现行的法律系统依然未能达到最低的国际人权法标准；这段期间，中国的人权状况更每况愈下。

公开信细数发生在2015年的“709大抓捕”等针对人权律师逮捕和秘密审讯的行动。包括高智晟在内，中国有多名人权律师被迫失踪、遭受酷刑及强迫认罪；自2015年起，更有数十名律师被注销和吊销执照，律师协会也成为打压者，处分代理敏感案件的律师。

报道说，多名受害维权律师的家属近日纷纷发声，对这场大会的参加者喊话。高智晟的妻子耿和6日发出公开信表示，“一个可以随意吊销律师执照，可以无端抓捕律师，可以在光天化日之下让律师失踪的国度，居然有脸面举办世界律师大会”，她说：“更为震惊、可笑的是：世界律师协会的主席等人，许多西方自由民主国家的律师代表，居然堂而皇之去中国参加这样的大会！”她恳请前往中国参加世界律师大会的律师和法官，利用这个机会为已经被强迫失踪840多天的高智晟发声，并表示，“如果你们去中国参加这个荒唐的世界律师大会，只是为这个残酷迫害自己人民的极权政府镀金，那就是在抹杀和抵销国际正义力量的每个具体的关注和支持”。

中国人权律师余文生的妻子许艳日前也发出给世界律师大会的公开信，“请求帮助问询，余文生律师是否遭到酷刑？现在是否还活着？”

律师李和平的妻子、709事件的受害家属王峭岭等人也在7日发布影片，呼吁大家一起去广州的中国首届世界律师大会，“交流中国人权律师被打压的现状”。