惊说北京与梵蒂冈快建交了 台外交部否认

媒体盛传中国与梵蒂冈即将建交，香港媒体指中国官方媒体报导此消息。台湾方面出面澄清。观察指梵蒂冈近期针对北京谨慎，鲜少对中国官方加大打压异见天主教会发声。未知传出中梵建交消息是否与台湾大选选情有关，台湾邦交国遭挖减，也是台湾大选争议议题。

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据东网今天报道说，陆官媒称陆梵拟建交，台外交部反驳否认。消息说索龙多主教表示已安排教宗方济各访问大陆。

该报道说，中梵关系进展近年备受关注，中国大陆去年与梵蒂冈签订主教任命的临时协议后，中国大陆官媒刚刚过去的周六（7日）称双方下一步是建立外交关系。台湾的外交部翌日表示，教廷与大陆对话旨在保障大陆天主教徒的信仰自由，对方已表明临时教务协议不涉外交。

该报道称，中国大陆官媒引述梵蒂冈宗座科学院院长索龙多主教（Bishop Marcelo Sanchez Sorondo）表示，已安排教宗方济各访问大陆，并欢迎大陆领导人访问梵蒂冈。惟台湾的外交部发言人欧江安表示，陆梵签署临时协议，目的是解决大陆天主教会的复杂教务问题。

据欧江安指教廷方面曾向台方重申，临时协议与政治及外交无关。她指摘陆方签署协议后持续打压天主教会，引来国际关注，显示陆方罔顾天主教神职人员、教友宗教信仰自由的权益。

该消息没有确指报导此消息的中国官方媒体名称。