政治局会议定保经济 推基建追6

中国中共中央政治局周五召开会议，分析研究2020年经济工作。会议在强调“当前和今后一个时期，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变”的同时，也表示，要坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间。

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据路透社今天自北京报道说，中国中央政治局会议强调“稳增长”，主要抓手仍是基建。

报道称，中共中央政治局周五召开会议，分析研究2020年经济工作。会议在强调“当前和今后一个时期，保持经济运行在合理区间。会议指出，要善于把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力，集中精力办好自己的事；提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性，运用好逆周期调节工具。

据官方报导说，会议要求明年要坚决打好三大攻坚战，同时加快现代化经济体系建设，推动农业、制造业、服务业高质量发展，加强基础设施建设，推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局，提升科技实力和创新能力，深化经济体制改革，建设更高水平开放型经济新体制。

路透社说，本次政治局会议未提房地产并不意味会放松房地产调控，但对调控政策也不会边际收紧。

中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，当前国内外风险挑战增多，稳就业压力加大，要多措并举做好稳就业工作，大力支持灵活就业，各地要出台更多支持新增就业岗位的措施。