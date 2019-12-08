爱国港星台北演唱遭轰 传防弹衣登台

香港歌星陈小春在反修例风波中多次表明爱国立场。昨晚他首度在台湾开骚，于台北林口体育馆举行《STOP ANGRY巡回演唱会》，太太应采儿及儿子Jasper捧场。开骚前场馆外墙被人喷上侮辱字句，有人在场外抗议，叫陈小春滚出台湾。一度传陈小春为安全会穿防弹背心上台。场馆内外加强保安，入场人士要接受严格安检。

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据明报今天报道说，传着防弹背心上台，场外示威者叫滚，陈小春台湾开骚宣布老婆再怀孕。

报道指场外有10多人高举写上标语的旗帜及大嗌口号。不过小春在台上心情未受影响，开场时先向观众鞠躬道歉，说终于能在台北办演唱会，等很久了。小春还自爆快再做爸爸，应采儿怀第2胎，昨日刚好满3个月。台下的应采儿即甜笑摸着孕肚。

明报说，陈小春过往曾表态做护旗手，以及在国庆70周年时拍片敬礼。他在台湾开骚即引起部分人士不满，有人在粉丝专页表示要到演唱会现场抗议，甚至扬言会掷汽油弹。昨日场馆外墙被人喷上侮辱陈小春的字句，有叫他“滚”。主办单位其后贴上陈小春的演唱会海报，将字句遮盖。

于晚上开场前约7时许，有10多名戴黑色口罩的示威者在场外挥动“光复香港 时代革命”旗帜，高喊口号：“光复香港！时代革命！五大诉求！缺一不可！”又质疑为什么曾任中国政协的陈小春可以在台湾开骚，不满他的身份，叫陈小春滚出台湾。他们称不是要破坏演唱会，只是要表达诉求。其间有警员上前查问，劝喻他们转到离场馆有段距离的地方，即时引起不满，一度爆发冲突，示威者怒斥：“我们赤手空拳，是来捍卫言论自由，却被要求离开这个场地，我们站出来是为台湾的民主自由，我们要抗议里面那个人。”

报道引据台湾传媒消息，陈小春演唱会票房售出八成，他日前提早到台湾宣传及准备。由于传出有抗议行动，为顾及安全，有指前晚陈小春下榻的饭店外有5部警车戒备，甚至传陈小春会穿上防弹背心上台，而太太应采儿和儿子Jasper有专人护送。有消息称警方加强警力，派60至70名警员维持秩序，其中有两名军装警察驻守门口。主办单位亦将场馆保安升级，加派保安守在不同出入口，以及加强安检，所有入场人员和歌迷都要严格检查随身物品，查看有没有危险物品。

该报道说，有称陈小春曾担心粉丝安危，开紧急会议考虑取消演唱会，但商讨后决定如期开骚。演唱会原定7时30分开骚，最后延迟至8时开始。陈小春心情看来未受影响，开心向观众飞吻又鞠躬，他说：“我终于能够在台北办演唱会了。”他又向歌迷道歉：“我也等了很久，对不起。”接着感性谢谢每名观众的真心，称台湾是第一个知道他会唱歌、给他机会录第一张国语专辑。