甘肃镇原图书馆焚书 引来怒声指责

中国当局遭指箝制思想，日前才传出有曾在网上购买“非法出版”宗教书籍人士遭官方追踪清算，今日又有报道指，甘肃省镇原县图书馆将馆藏中社会捐赠的非法出版物、宗教类出版物烧毁，当地文化和旅游局分管领导到场督查。事件引发关注，连知名作家、“头号大右派”章伯钧的女儿章诒和亦发文质问：“请问这是谁批准的？谁签的字？”

广告 继续浏览后续

据苹果日报今天报道指，焚书新时代甘肃图书馆焚书惹争议，章诒和斥这是谁批准的？

消息称，甘肃镇原县图书馆将馆藏中社会捐赠的非法出版物、宗教类出版物烧毁。镇原县图书馆为“充份发挥图书馆在社会主流意识形态传播的主阵地作用”，近期对馆藏资源中社会捐赠的非法出版物、宗教类出版物，特别是对含有倾向性的文章书籍、图片书刊和影像资料等内容的，进行全面清查下架和迅速销毁。报道还配了一张现场图片，相中，两名女子正在镇源县图书馆门外堆起火堆，烧掉一些纸张，旁边地上则放了数本书。

报道指，镇原县文旅局分管领导亲自到馆督查，要求站在强化“四个意识”、坚决做到“两个维护”的政治高度做好清查工作，清查涵盖县图书馆所有阅览室、展室、书库、办公室等处陈列展出、封存的出版物，结果，被下架清理出的成人阅览室、地方文献室等涉倾向性书籍共65册，并已于10月22日上午组织人员集中当场销毁。

该报道说，中国图书馆学会亦发布了有关消息，但目前已将之删除，网上相关报道也被陆续被删。不过，并非只有地方图书馆清查图书。今年10月30日，国家教育部基础教育司发布通知，部署开展全国中小学图书馆图书审查清理专项行动，要求非法图书要坚决清理，停止流通，另库保存。新疆伊犁哈萨克斯坦族自治州多所学校自上周起，强迫学生交出哈萨克斯坦文读物。据自由亚洲电台指，这是新疆自2017年以来，第3次大规模收缴哈萨克斯坦文书籍的行动，主要针对学校及图书馆。

该报道说，镇原县图书馆去年成功从国家二级图书馆，晋升为国家一级图书馆，标志着馆方整体服务读者水平跃上一个新的台阶。此次焚书事件引发不少网民不满，认为此风不可开：“焚书新时代”、“人类历史几千年，‘烧书’没一件是好事。用来藏书的镇原县图书馆带头烧书，还有比这更悲凉的吗”、“谁知道这个不清不楚的倾向性是什么，是某种趋势的暗示走向吧，开始了”、“越穷越红”、“原来如此。只有这样焚书的图书馆才可以斩获国家一级图书馆的殊荣”、“表面文章，求正纪。手段拙劣，贻笑大方”。

据知名作家章诒和亦发文斥道：“以清查为名，以学校为始，全国范围‘焚书’，事关中国文化命脉，必须由全国人大举手表决通过。请问这是谁批准的？谁签的字？”她还直接向现任文化和旅游部部长雒树刚放话：“图书馆也烧书，图书馆归属文化部。文化部发文了吗？雒部长。”

该报道说，中国《新京报》亦发表评论文章，指用这种焚烧的方式处理非法出版物，“恐怕也超出了社会所能够接受的范畴，它传递出的更多是粗暴的观感，而不是对文明的维护”，同时质疑：“宗教类出版物，什么时候成了必须‘全面清查下架和迅速销毁’的书籍”，更批评这违反内地的《宗教管理条例》及《出版管理条例》。