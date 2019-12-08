皮尤民调探各国对习近平信心度

美国民意调查机构皮尤研究中心于2019年在34个国家进行的调查，涉及对中国领导人习近平信心与对中国评价。皮尤研究中心的最新调查表明，尽管许多人仍对中国经济持正面评价，中国领导人习近平在亚太地区愈发失去民心，中国的投资和军事实力也让邻国更为警觉。

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据自由亚洲报道说，皮尤民调：亚太国家对习近平失去信心。皮尤研究中心于2019年在34个国家进行的调查显示，在接受调查的六个亚太国家中，有45%的受访者表示，在涉及全球事务时他们对习近平缺乏信心， 只有29%的人表示对习近平有信心。这一趋势在全球范围也愈发突出。具体来说， 81%的日本受访者、74%的韩国受访者和54%的澳大利亚受访者都对习近平持消极评价。然而，菲律宾的大部分受访者（58%）则对习近平抱有积极印象，俄罗斯和非洲一些国家也在此阵营内。

该报道称，在西方，60%的加拿大人和50%的美国人都对习近平不抱信心，大约有61%的西欧人也是如此，其中包括法国、瑞典、西班牙、德国和英国的大部分受访对象。

报道说，尽管大多数人仍然认为中国的经济崛起是好事，亚太邻国对接受中国的投资更为审慎，在每一个受访国大约都有一半或更多的人认为接受中国投资是坏事，因为这帮助中国扩张影响力。

这份调查报告的作者劳拉·西尔弗（Laura Silver）对《日经亚洲评论》说，“在今年的调查中，和美国相比，中国的经济影响力经常被看作是更为积极一点。”他说， “即便如此，更多人倾向于优先对待和美国的经济关系 特别是那些认为美国是世界首要经济强国的人。”

在受访的34个国家中，有21个国家坚持将美国看作是全球第一大经济体，这些国家通常是非欧洲国家，而欧洲的受访者倾向于认为中国为经济上的领头羊。

据报道称，此外，中国日益增长的军事实力也让亚太国家分外警惕。在此次调查中，79%的亚太地区受访者认为中国的军事实力增长是坏事。在日本和韩国，这一数字甚至达到90%。然而，一些非洲国家比如尼日利亚和肯尼亚，却有大部分人认为他们可以从中国的军事实力中获益。