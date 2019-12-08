纽时曝香港示威者逃亡去台湾增多

香港反送中从今年6月开始，陆陆续续有200多名年轻示威者逃至台湾寻求庇护，因为他们担心在香港被警察逮捕时遭到性侵或酷刑。他们在逃亡过程中，纽约时报透露香港当地市民秘密透过管道给予资金协助，有人是接受捐款人赞助搭机来台，也有人以每人1万美元，乘渔船来台，台湾也有不少教会对这些香港年轻逃亡者施以助援。

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据联合新闻网报道，纽时曝百名港示威者逃亡来台！台湾教会牧师成居中协调者。

香港反送中从今年6月开始，陆陆续续有200多名年轻示威者逃至台湾寻求庇护。据《纽约时报》说，港警长期以催泪瓦斯、警棍、水砲等镇压示威民众，自反送中发生以来，已有5000多名抗争人士遭到逮捕，他们担心之后在法庭上受到不公平的审判，以及流传得沸沸扬扬港警会折磨甚至强暴囚犯。

据长期为示威人士打官司的律师Chris Ng指出，“他们得知丢砖头可能会被判刑10年，因此他们对香港的司法制度失去了信心。”Chris Ng还表示，有次开庭被告并未出现，便猜想他可能已经逃离香港了。

该报道称，协助示威者逃王的秘密管道陆续涌现，除了提供庇护所和机场接送之外，还有团体帮忙支付费用，有渔船也开始出售香港到台湾的船票，一人大约1万美元，也有牧师为护照被扣押的示威者策画逃亡路线。

台北济南基督长老教会的牧师黄春生负责与香港的组织者联络，互相讨论示威人士逃至台湾的规划，并在教堂安排住宿，也将示威民众介绍给台湾的律师、医生、援助组织和学校等等。黄春生表示，最近有一名抗议者透露她被香港警察强奸后怀孕，希望能到台湾进行流产手术。另外，在香港理工大学围城战后，有10多名学生来台湾请黄春生协助取得台湾某所大学的临时学生签证。还有一名香港母亲打电话请求替向警投掷汽油弹的14岁儿子找新的监护人。

该报道说，台湾许多人非常支持反送中，担心台湾成为下一个香港。黄春生指出，他担任牧师的22年当中，曾帮助过几位异议人士逃离中国政府迫害，但从未见过这么大规模的逃亡行动。据黄春生说，这让人联想到“黄雀行动”，即1989年六四天安门大屠杀，借由秘密管道将数百名六四民主运动人士从中国送到香港(当时香港由英国政府管辖)。