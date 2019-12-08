香港示威者秘密逃往台湾 陆委会:不鼓励非法方式來台

针对纽时报导，已有多达200名香港年轻示威者逃往台湾，且空路、海路并进，台湾陆委会周日表示，支持香港人民争取自由，但台湾是法治社会，政府绝对不鼓励经由非合法途径来台，呼吁相关人士切勿触法。香港周日举行的国际人权日游行，民阵称80万人参加。

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据《纽约时报》报道，自香港反送中抗议开始以来，已有多达200名年轻示威者逃来台湾。

报导指出，这条贯通港台的管道是由一群自发行动的支持者网络秘密建立，他们默默经营安全藏身处并策划脱逃途径。有富裕人士与援助团体慷慨解囊，支付机票费用；有义工协助运送抗议者往来机场；有渔民以每人1万美元的价格贩售渡海机会；还有牧师为护照遭没收的被捕示威者安排逃亡管道。

台湾的大陆委员会晚间以书面回覆《中央社》表示，港澳居民如果因政治因素向政府请求援助，“港澳条例”现行法规架构下已有处理机制，包括“港澳条例”第18条、施行细则第25条及“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”第16条第1项第11款等规定。政府会依据人道原则及相关法规来妥适处理相关个案。

陆委会强调，支持香港人民争取自由、民主及人权，也关心香港的发展；但是台湾同时也是一个法治社会，政府绝对不鼓励经由非合法途径来台，也呼吁相关人士遵守台湾法律，切勿触法。

另据香港民阵周日晚间宣布，周日国际人权日游行共80万人上街；港警则称最高峰有18.3万人。民阵召集人岑子杰晚间一度前往中环调停警民对峙，至晚间9时，大部分示威人士已经散去，警方则没有进一步动作。

据《中央社》综合现场采访及港媒消息，民阵召集人岑子杰晚间宣布，周日国际人权日游行约有80万人参加；香港警方公布的数据则称，游行最高峰时有18.3万人。

游行并未爆发肢体冲突，但部分游行人士傍晚起至晚间在中环一带与防暴警察对峙，过程中警方一度举枪与胡椒喷雾，并出动水炮车和装甲车在现场戒备。

晚间8时40分左右，在中环对峙现场前线堵路的示威者已经离去，至晚间9时，大部分示威人士已经散去，警方则未继续采取动作。

民阵召集人岑子杰晚间到中环调停，使用扩音器向警方表示，民阵按照不反对通知书要求控制场面，如果在场警员觉得民阵违反不反对通知书要求，可以联络指挥官，立即中止游行，否则希望警方遵守承诺不要挑衅市民。

但在场警员则多次重复表示，岑子杰后方仍有示威者继续组伞阵。

周日的游行是民阵自7月21日以来，唯一场取得警方不反对通知书的游行。在美国总统特朗普签署香港人权与民主法案与泛民在香港区议会选举取得大胜的加持下，外界原先估计会有百万人上街。

岑子杰受访时表示，这次较晚公布游行时间，只宣传了4天，可能影响游行人数，他并承认有进步空间，但强调参与人数仍然众多，他呼吁特首林郑月娥把握时间并聆听民众诉求，成立真正意义的独立调查委员会。