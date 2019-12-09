中国官方称新疆再教育营会持续提供居民职训 世维会敦促公布真相

中国国务院新闻办公室今天举行新疆议题的记者会，中共新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席雪克来提．札克尔指出，「参加职业技能教育培训的人数是动态的，有进有出。境外一些媒体称新疆教培中心学员有上百万甚至200万，纯属捏造、毫无根据」。中国今天为其在新疆所设的广大再教育营网络辩护，并表示会继续「教育训练」当地居民。据中央社报道，世界维吾尔代表大会副主席艾克林回应指“通篇假话”，要求公布获释人数及职业技能教育培训中心“在哪里、关押多少人”。

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据法新社今天报道说，中国称新疆再教育营会持续提供居民职训。在若干疑为详述如何监管与控制新疆维吾尔人的爆炸性政府文献外泄后，中国今天为其在新疆所设的广大再教育营网络辩护，并表示会继续「教育训练」当地居民。

该报道称，近日一些释出给国外新闻组织的解密档案显示，北京有缜密策略监禁少数民族，即便他们没犯罪，加上美国国会通过法案呼吁制裁涉及新疆争议举措的官员后，中国政府这几天启动宣传机制，强调在新疆政策措施的正当性。

报道指，中国国务院新闻办公室今天举行新疆议题的记者会，中共新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席雪克来提．札克尔指出，「参加职业技能教育培训的人数是动态的，有进有出。境外一些媒体称新疆教培中心学员有上百万甚至200万，纯属捏造、毫无根据」。

据雪克来提．札克尔表示，参加「三学一去」（学技能、学普通话、学法律，去极端化思想）的教培学员已全部结业，「在政府帮助下实现了稳定就业，改善了生活质量，过上了幸福生活」。

据雪克来提．札克尔表示，下一步，「将本着尊重意愿、自主选择、分类培训、来去自由的原则，对有意愿、有需求的村干部、农村党员、农牧民、初高中未就业毕业生等进行日常性、常规性、常态化、开放式的教育培训」。

据中央社今天报道，就中共新疆官员说，新疆再教育营学员“全部结业”。世界维吾尔代表大会副主席艾克林回应指 “通篇假话”，要求公布获释人数及职业技能教育培训中心“在哪里、关押多少人”。

该报道说，世界维吾尔代表大会政治和战略副主席艾克林（Erkin Ekrem）今天说，此一说法只是代表再教育营作法将会继续下去。艾克林在任教的安卡拉哈杰太佩大学（Hacettepe University）研究室告诉中央社记者：“所谓尊重意愿、自主选择、来去自由，这些都是形容词，都是骗你的，它真正的意思就是还要继续干下去。”

据艾克林说，上述记者会中提出“三学一去”（学技能、学普通话、学法律，去极端化思想）这样的说法，其实是把已在实施的政策浓缩成一个新词汇，中共今天并表示“参加三学一去的教培学员已全部结业”。艾克林说，既然“已全部结业”，就应该公布有多少人获释。他批评中共的说法“自相矛盾，都是假话”。

艾克林表示，最近这一、两个月在北疆，例如乌鲁木齐，有一些遭关押的维吾尔族人获释，但总数不清楚，基本上都是老人、有社会地位的人士。他说：“国际社会的压力很大，它不得不这么做，这是被动的作法。但是在关押人数较多的南疆，获释放的人很少。”

报道称，艾克林批评：“中共连事实都不敢公布出来，国际社会怎么去理解你？”他说：“一共有几所职业技能教育培训中心、在哪里、关押人数有多少，你全部都不公布。你说外国报导关押上百万人全是假话，那么请你说出真话。”