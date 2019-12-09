中美贸易谈判又说好事近 北京促互利双满意

一些迹象表明中美贸易谈判接近达成初识协议。美国白宫首席经济学家库德洛日前表示，美中贸易协议即将达成，华盛顿和北京方面的谈判正处于“紧张”阶段。中国商务部官员今天表示，希望中美双方本着平等互利相互尊重的原则推进谈判和磋商，照顾到彼此的核心关切，尽快取得各方都满意的结果。但中美都没有透露谈判细节。

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据路透社今天报道说，中国官方希望中美双方平等互利推进谈判，尽快取得各方满意的结果。

中国商务部部长助理任鸿斌周一表示，希望中美双方本着平等互利相互尊重的原则推进谈判和磋商，照顾到彼此的核心关切，尽快取得各方都满意的结果。中国将制定贸易高质量发展的行动计划，出台具体的支持政策。

该报道说，任鸿斌在国新办关于推进贸易高质量发展专题发布会上做上述表述，并强调“我们的态度和立场是一贯的，中美经贸合作的本质是互利共赢的，合则两立，斗则俱伤。”

商务部外贸司司长李兴干在同一场合表示，中国对于明年的外贸发展环境有清醒认识。从国际市场看，需求增长乏力，不稳定、不确定因素增多，经合组织将明年全球经济增速的预测下调至2.9%，世贸组织也下调了全球货物贸易量的增速预测；从国内看，中国外贸发展基础稳固，韧劲十足，各类经营主体活力充沛，有信心保持外贸稳中提质。

中国11月出口连续第四个月同比负增长，并没有如市场预期回归正值。当月对美国出口降幅进一步扩大、对欧盟出口转负，表明在贸易战并没有实质性缓和、全球经济也不景气的情况下，出口很难有实质好转。

据华尔街日报今天报道说，美国白宫首席经济学家库德洛上周五表示，美中贸易协议即将达成，华盛顿和北京方面的谈判正处于“紧张”阶段。

库德洛在接受CNBC采访时呼应了美国总统特朗普(Donald Trump)的说法，即如果最终达成的协议对美国不利，特朗普政府将退出谈判，但他表示，协议的经济增长潜力可能“非常棒”。

库德洛是在11月非农就业数据公布后发表上述言论的，该数据显示，11月新增非农就业岗位26.6万，远超预期。这位白宫国家经济委员会主任说，“美国状态良好。”

此前表示消息指中美贸易谈判以及签协很可能延后到美国大选后敲定完成。