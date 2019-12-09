中美贸易 欧盟在华企业暂扛压力

欧盟在华商会周一发布最新报告指出自从中美贸易战开始导致欧洲企业受到增加税收影响，目前在中国的欧洲公司似乎在短期内消除了关税上升的负面作用，但是一些欧洲企业计划撤出。

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中国与美国贸易战持续一年多以来全球投资者信心下降已经产生负面影响。

这场贸易战导致中美两国互相增加关税每年达到数亿美元，因受到北京和华盛顿互相征收高官税的影响，一些在中国的欧洲公司考虑撤出。

但是欧盟在中国的企业似乎在短期内承受住了增税压力。

在中国的欧盟商会会长伍尔克在今天发布的一份报告中指出，在中国的欧洲公司设法在较期内消除了关税负面影响。

根据9月份进行的最新调查报告显示，有64％的受访者说他们没有注意到业务上有“任何变化”，还有10％的受访者说他们没有受到贸易战的影响。

欧盟商会的报告指出，许多欧洲公司预计贸易战将会“持久”，这导致参加调查10％的公司寻找新的供应商或者其他供应链来避免海关加税。

在进行调查期间，大约8%的一小部分企业已经或者计划撤出中国，主要到东南亚其他地方设置公司。

自去年以来，中国与美国一直在商贸等领域角力，对全球经济和投资者信心都有负面影响。

法新社指出，在中国的欧洲商会调查报告公布正逢中国与美国开始贸易战18个月。

如果没有达成协议，华盛顿威胁从12月15日开始对手机，服装等大约1600亿美元的中国商品上调关税15%。