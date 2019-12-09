号召大三罢成效不彰 多处路轨有外物及堵路 交通未严重受阻

今天是反对修订逃犯条例大游行的半周年，网上有人号召「黎明行动‧大三罢」，在十区以阻塞交通达致阻碍市民上班上学和开市的目的，早上所见，有三个香港铁路站的路轨被发现有外来物，亦有乘客以阻碍车门关闭的方法阻碍列车服务，令交通轻微受阻；另在蓝田区有身穿黑衣人士以杂物堵路，造成交通挤塞，但杂物在黑衣人离开后很快被市民移除。整体而言，「黎明行动」未对交通造成严重影响，被动式的罢工、罢课、罢市的大三罢未有出现。

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香港理工大学社会政策研究中心主任钟剑华分析，这可能与行动缺乏宣传以及市民在区议会选举后欲给予时间让港府回应的社会气氛有关；中文大学的政治学者蔡子强则指出，近日未见「勇武派」有大范围的激烈行动，可能与他们在理工大学被围堵一役后须要休整有关。不过，两人均认为，港府应该把握现时的气氛，尽快与各方商讨，回应市民诉求。

网上平台前(7日)天发出呼吁，要求港府在昨天的民间人权阵线游行日为落实民间要求的死线，否则就号召市民在今天「革命半年」之日，于早上六时起在大埔、沙田、屯门、观塘、油尖旺及将军澳等十区实行「黎明行动」。

结果有四区出现情况，当中，粉岭和蓝田不在名单之列。中的粉岭和名单中的沙田及屯门，均有铁路站的路轨发现外物。根据港铁和警方公布，粉岭站有衣架被挂在架空电缆上，屯门站附近路轨则发现疑似铁枝，车务人员移走对象后，东铁线和西铁线首班车依时于6时许开出，列车服务未受影响。

另外，沙田站附近的南北行列车则因触及被放在路轨范围内的垃圾桶等外来杂物而令服务一度受阻，但在交通高峰时段前已清理完毕，服务随即回复正常。到了7时许，数名戴口罩人士在屯门站尝试阻碍列车关门，遭乘客指骂，港铁职员其后要求所有乘客下车，经在场戒备的防暴警员查问后放行，列车服务恢复正常。

堵路则先后在旺角和蓝田区发生。早上七时许，有人在旺角将多袋垃圾抛出弥敦道，阻碍汽车前行，防暴警察到场清理杂物后重开马路。及至九时，有黑衣人于蓝田启田道放置花盆等杂物，交通一度挤塞，黑衣人在防暴警察到场前离开，市民自行清理杂物，令马路重开。

其实，防暴警员清晨起即在各区港铁站内外戒备，部分警员更手持长枪，在中午前未闻警方需要使用暴力。