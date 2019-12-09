日学者警告台大选或有暗杀总统候选人阴谋 蔡诺安保

台湾媒体今天报道，日本国际政治学者藤井严喜8日在研讨会中提出警告，表示中国大陆或介入2020大选很深，有机会在选前使出杀手锏，刺杀在野党总统参选人，选举很可能被迫无效，但导致台湾陷入混乱。蔡英文今天回应说，这个是一个国家整体必须要在选举的最后阶段，都要谨慎而且严肃面对的议题。

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据联合新闻网今天报道说，日学者警告中共恐暗，总统参选人扰选情，蔡英文说话了。

该报道说，日本国际政治学者藤井严喜8日在研讨会中提出警告，表示中国共产党介入2020大选很深，中共有机会在选前使出杀手锏，刺杀在野党总统参选人，选举很可能被迫无效，导致台湾陷入混乱，这是中共最想要的结果。对此，蔡英文在今天接受媒体访问时表示，相信国安人员会尽最大的能量跟能力保护所有参选人。

据藤井严喜在“守护自由开放台湾─ONE TAIWAN”研讨会中提到，从中共的历史来看，中共从来不是靠选举得到政权，而是以杀戮的方式获取政权。藤井也指出，2004年陈水扁在选前遇刺身受重伤、2010年连胜文遭袭，影响五都选情，背后都有中共介入的影子。

报道称藤井严喜担心在这次选前中共会用相同的手法搅乱台湾政情，在野总统参人韩国瑜或宋楚瑜，只要有人遇刺，选举将会无效，蔡英文政府虽然可以在短时间内继续执政，但台湾将陷入空前的混乱，这才是中共最想要的结果，所以即便民进党现在选情占有优势，仍不可掉以轻心。

该报道说，对此，蔡英文表示，相信在每次的大选中，国安人员，还有政府里所有负责安全的人员，都会尽最大的能量跟能力来保护所有参选人。不过蔡英文也坦言，这个是一个国家整体必须要在选举的最后阶段，都要谨慎而且严肃面对的议题。