游行和平举行 学者促特首月内回应市民要求 否则严重冲突重临

香港政府回应有数以十万计市民上街游行时，只字未提民间五大诉求，主办是次游行的民间人权阵线(民阵)召集人岑子杰表示，非常失望。有学者分析，这次游行较为平和，是因为市民已透过区议会选举表达他们的态度，现在是等待港府回应，若特首林郑月娥本月下旬上京述职后未能说服中央政府回应市民诉求，「勇武派」会重新上场，社会将回复过往的严重对立和冲突。

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民阵昨(8日)午发起「国际人权日游行」，大会称有80万人参与，警方指高峰时有18.3万人，示威者沿途高叫「五大诉求，缺一不可」、「解散警队，刻不容缓」等口号，不过，港府晚上回应游行时，只是说警方不反对游行反映港人享有集会自由，而游行「过程大致和平有序」，但对法院被纵火则予以「最强烈的谴责」。此外，港府声明又反驳市民对警方在执法时的指控，指警方须以适当行动应对违法行为，重申香港须止暴制乱。

民阵召集人岑子杰今早在电台节目中表示，游行市民五大诉求的信息十分清晰，但港府回应时只字未提，令人非常失望，对于港府无视民意的态度，感到非常可惜。他又说，民阵稍后检讨桌行效用时会考虑是否再举办游行表达要求。

中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强亦指出，大批市民参与昨日的游行，显示「和理非」(坚持和平、理性、非暴力人士的俗称)未有因为泛民主派在区议会选举中大胜而认为已经完事，反而期望透过游行向港府传达强力讯息，要求当局响应要求。他续称，市民明白回应须获北京支持，而特首林郑月娥按例会在本月下旬上京述职，港人会等待她届时会向领导人反映港人心声，争取支持，若特首在述职后未能带回强而有力的回应，社会将回复过往的严重对立和冲突，因为「和理非」透过区选和游行来表达强烈的政治信息仍不能获得回应，「勇武派」便会重新上场。

理工大学社会政策研究中心主任钟剑华更在电台节目中表示，特首林郑月娥在区选后曾表示会反思，但两星期下来，仍未看到她反思的成果，若港府继续漠视昨日游行人士坚持「五大诉求」的清晰信息，只以现有渠道和检讨委员会应对，将难以说服港人接受；加上市民对警队执法的不满，积怨甚深，如果港府不处理，民怨将会再次爆发。他认为，化解之道，必须由港府和警队先行一步。

不过，中国官方《人民日报》今早发表的评论，未见有回应五大要求的态势，并指昨日的游行过程大致和平有序，暴力破坏活动有所收敛，显示香港市民以自己的方式表达对暴力的厌倦。