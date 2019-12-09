澳门新安排：新班子到京受任前培训 港料须跟随

香港和澳门候任行政长官过往当选后只须个人到北京接受国务院总理任命，但澳门候任行政长官贺一诚日前率领新班子到京，官媒新华社形容，新一届政府管治团队是来京「接受任前培训」。中央官员指出，整个新班子到京接受任前培训将是中共四中全会决定「完善中央对特别行政区行政长官和主要官员的任免制度和机制」的新措施，预料香港日后须跟随。

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不过，新华社和澳门广播电视股份有限公司的报道内容都没有提及「任前培训」的内容和由谁负责培训。

澳门候任特首贺一诚率领一众主要官员本月6日在北京获身兼中央港澳工作协调小组组长的国务院副总理韩正在人民大会堂接见，根据新华社报道，韩正期望澳门新一届政府管治团队在贺一诚领导下，全面准确贯彻“一国两制”方针，「忠于国家，勇于担当」，清正廉洁，进一步提高施政能力和水平，努力破解影响澳门长远发展的重大问题。

报道续称，贺一诚等汇报了澳门新政府的施政思路，并会按照中央要求，推进具有澳门特色的“一国两制”实践取得新成绩。

北京政府向来以扬澳警港来处理两个特区，中国人大委员长栗战书上周在澳门基本法实施20周年座谈会上亦曾脱稿表示，香港须领会中央的全面管治权和高度自治权的关系，「有些工作，中央对于香港、澳门的要求也是一样的」，不少评论员指出，栗战书口中的工作，除了基本法23条有关国家安全的立法工作之外，亦包括候任管治班子到北京接受「任前培训」。

香港曾于2003年尝试就《基本法》23条毫国家安全进行立法，但在当年7月1日有超过一成人口上街游行反对后，港府撤回草案，而时任特首董建华于2005年以脚痛为由请辞后，港府未有再就23条提交草案。受香港反对浪潮影响，澳门的相关立法工作由2003年延后至2008年完成，北京官员藉澳门完成立法在不同场合暗中向香港施压。