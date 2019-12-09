瑞典前驻华大使也涉勾结外国势力遭诉

瑞典前驻华大使林戴安被指私自安排香港铜锣湾书店瑞典籍股东桂民海的女儿Angela，与两名中国商人会面，今日被瑞典当局控以“与外国势力协商期间表现专横”罪名。事发后林戴安即时被瑞典外交部撤换，同时被召回斯德哥尔摩接受内部调查。

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据苹果日报今天报道说，瑞典双面人前驻华大使安排桂民海女儿见中方代表，今被正式起诉。

该报道指出，瑞典前驻华大使林戴安（Anna Lindstedt）被指私自安排香港铜锣湾书店瑞典籍股东桂民海的女儿Angela，与两名中国商人会面，今日被瑞典当局控以“与外国势力协商期间表现专横”（arbitrariness during negotiations with a foreign power）罪名。

瑞典国家安全局副首席检察官艾尔曼（Hans Ihrman）指出，作为大使，是在海外代表瑞典，必需遵守由政府及外交部发出的准则和指示，但在这次事件中，林戴安独断独行的做法是“超出了职权范围”。

报道说，瑞典国家安全局指，是在今年2月14日对林戴安进行调查，指她涉嫌与“中国政府代表”见面，之前的报道指出，Angela称林戴安联络她，表示相信能协助桂民海获释的“中国商人”想和她见面。随后，林戴安陪同Angela到斯德哥尔摩一间酒店的会员专区，与该名“中国商人”面谈。

报道又指，与Angela会面的商人自称是“中方代表”，表示可安排她领取中国签证，到中国探望其父亲，交换条件是低调行事不可对传媒发声，否则将永远无法见到父亲。

该报道说，事件被传媒揭发后，林戴安即时被瑞典外交部撤换，同时要她飞回斯德哥尔摩，接受内部调查。

现年55岁的桂民海，2015年10月17日在泰国被带走，隔年1月在中国央视公开“被认罪”后，因涉及多年前一宗交通事故而遭判刑。瑞典外交部在2017年10月24日证实，接获中国当局通知桂民海获释。但2018年1月，桂民海再次被中国执法人员带走，令他再次失踪。