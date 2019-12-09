甘肃图书馆少数引焚书坑儒一尊联想 网控忙删

中国甘肃省镇原县图书馆焚书的消息传出后，许多人质疑下一步是否就要“坑儒”，并联想到半世纪前的文化大革命。在引发抨击和热议后，相关新闻及评论今天上午已经被大量删除。

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据中央社今天报道说，甘肃图书馆焚书引发坑儒联想，相关舆论遭控管。报道称北京新京报昨天曾发出评论，指如何对待书籍等出版物，必须禁得起文明和法律的双重考量。此事既关系到个案真相，也事关整个社会的文明预期。但是这篇评论目前已从网站撤下。

该报道说，从中国的搜寻网站百度上，以“镇原”、“焚书”等关键字查找，搜寻到的相关新闻报导已经大为减少，且点选许多连结后都出现“404”的错误讯号。在新浪微博上，少数还看得到这则新闻的贴文，网友留言的内容包括：“这是公权力在犯罪”、“终于用上这招了”、“历史从来没变”，也有人说这样用烧书来做政治表态的行为，其实是中共自己批评的“低级红、高级黑”，还有人认为应该公布被烧的书单。

据报道称，海外的社群媒体则对此涌现批评声浪，将焚书和坑儒联想，并回想到中共在文化大革命时期及1957年反右时期如何恶待知识分子。也有人说，中国的大学教授这几年早已面临被学生检举的危险，有异见的老师早就被禁声了。焚书坑儒为秦始皇留下骂名。历史学者章立凡在推特（Twitter）上还提醒，“定一尊”和“焚书”的主意，都出于秦朝丞相李斯。李斯的结局则是被五马分尸。

习近平去年7月曾发表讲话，指中共中央必须有“定于一尊、一锤定音”的权威，一时间“定于一尊”之于中国政治又引发热议。

镇原县图书馆的烧书事件发生在10月下旬，当时销毁了涉及倾向性书籍65册，官方表示，是在强化“四个意识”、坚决做到“两个维护”的政治高度上做好图书馆出版物的清查工作。

中央社说，此事发生的大背景，则是中国官方近来对出版品意识形态加强控管。10月份，中国教育部发布“关于开展全国中小学图书馆图书审查清理专项行动的通知”，要求清理“非法图书”和“不适宜图书”等，与镇原县图书馆烧书事件发生时机相隔不远。根据这份通知，危害国家统一、主权和领土完整的图书；戏说党史、国史、军史的图书；存在违反宗教政策的图书等都在必须清理的范围内。