美媒指新疆秘密文件透露人现身 中国官方指新疆反恐与欧美反恐大同小异

美国纽约时报今天报道透露指出，引发世界关注的中国新疆秘密文件泄露事件，事件吹哨者身份曝光。现为荷兰公民的维吾尔人阿西耶·阿卜杜拉赫卜称自己帮助披露了中国政府有关新疆政策的部分秘密文件，并解释以公开身份能够保护家人免于报复。新疆自治区主席今天说，新疆反恐措施和美国等国反恐措施本质上没区别。

广告 继续浏览后续

据纽约时报今天报道说，新疆文件“吹哨人”身份曝光：现为荷兰公民的维吾尔人阿西耶·阿卜杜拉赫卜(Asiye Abdulaheb)称自己帮助披露了中国政府有关新疆政策的部分秘密文件，她曾是新疆地区政府工作人员。

据阿卜杜拉赫卜表示，自己和前夫曾因此收到死亡威胁，她希望公开身份能够让自己和家人免于被报复。

据路透社今天报道说，新疆自治区主席今天指出，新疆反恐措施和美国等国反恐措施本质上没区别。

该报道称，中国新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔周一表示，在新疆采取的反恐、去极端化措施，与世界上许多国家，包括美国的反恐、去极端化措施本质上没什么区别；美国一些人应该摒弃意识形态偏见，不应在反恐、去极端化问题上搞“双重标准”。

中国新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔在国新办新闻发布会上并称，近日美国国会众议院通过所谓“2019年维吾尔人权政策法案”，严重违反了国际法和国际关系基本准则，是对中国内政的粗暴干涉。

据雪克来提·扎克尔称，“新疆今天的安定祥和来之不易...截至目前，新疆已连续三年未发生暴力恐怖案（事）件，极端主义渗透得到有效遏制，社会治安状况明显好转，”扎克尔称。

据扎克尔介绍，十八大以来新疆地区生产总值年均增长8.5%，城乡居民人均可支配收入年均分别增长8.4%、8.2%。2018年新疆接待境内外游客达到1.5亿人次、同比增长40.1%，今年前10个月接待游客已突破2亿人次、同比增长42.6%。与此同时，2014年以来，新疆累计实现238.53万贫困人口脱贫，贫困发生率由2014年初的22.84%下降至6.51%。