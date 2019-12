英媒解阿里巴巴为何仍选择在港上市

英国金融时报今天报道说,阿里巴巴在香港上市的真正原因可能有两个,一个是北京希望吸引其科技巨头回国,另一个是它想表明香港一切正常。

中国电商集团阿里巴巴(Alibaba)首席执行官张勇(Daniel Zhang)近日向一群显贵人物表示,阿里巴巴已经“回家”,回香港上市。如果这也能算是回家的话。11月26日,张勇、他在阿里巴巴的副手以及当地政要轮流敲响上市铜锣,庆祝该公司130亿美元的香港首次公开发行(IPO)。与此同时,防暴警察在交易所大楼周围巡视。在维多利亚港的另一边,警察和躲藏在一所大学的示威者展开对峙。就在数天前,香港的亲民主政治人士在地方选举中轻松获胜,把亲北京的竞争对手赶下来,传达出对香港特首林郑月娥(Carrie Lam)和中国国家主席习近平的强烈反对。

据该报道说,选举之前,这个亚洲金融中心爆发了近6个月的反政府抗议活动,导致香港恒生指数(Hang Seng index)今年仅上涨0.8%,同期中国沪深300指数(CSI 300)上涨近28%。香港经济陷入衰退,反内地情绪极为强烈,以至于一名讲普通话的银行家在香港中央商务区遭到抗议者的殴打。阿里巴巴的香港员工被告知,在动荡期间,他们可以在家工作。一些经纪人甚至开玩笑说,催泪瓦斯有可能扰乱阿里巴巴的上市仪式。

报道说,那么,发生了这一切事情,为什么阿里巴巴仍选择在香港上市?虽然与最初计划的200亿美元募资额相比,这家电子商务兼在线支付巨头的确缩减了募资规模。但此次募资仍是今年全球最大的股票发行,超过今年5月优步(Uber) 80亿美元的筹资规模。阿里巴巴本可以满足于在纽约上市,其2014年在纽约的上市交易筹集了250亿美元。这家总部设在杭州的公司看起来也并不缺钱,其账面上已经有300亿美元现金。

该报道称,阿里巴巴在香港上市的真正原因很可能有两个。在美中贸易战的背景下,北京方面希望吸引其科技巨头回国。但更重要的是,北京方面想表明香港一切正常。毕竟,香港是中国不可或缺的美元取款机。香港是这个世界第二大经济体内唯一一个资本可以自由进出的地方,由稳定的法律体系管理,并由与美元挂钩的自由兑换货币支撑。

据越南富布赖特大学(Fulbright University Vietnam)副教授克里斯托弗•鲍尔丁(Christopher Balding)表示,阿里巴巴IPO让香港作为一个金融中心“更接近中国的轨道”。据香港经纪商Pearl Bridge Partners董事安德鲁•沙利文(Andrew Sullivan)表示:“中国需要香港,因为香港有获取美元的渠道,还因为企业需要将香港的法律制度用于合同。”他认为,更多在海外上市的中国企业可以效仿阿里巴巴,在香港出售股票。

报道指出,Dealogic的数据显示,尽管香港存在种种问题,但今年香港的股票销售达到约350亿美元,超过去年的330亿美元。其中大部分来自中国内地的公司。按照这个速度,港交所(HKEx)将超过其主要竞争对手纽约证交所(New York Stock Exchange)和纳斯达克(Nasdaq)。

香港也是中国企业试水美元债券市场的主要渠道。Dealogic的数据显示,今年中国企业在内地以外发行的2220亿美元债券中,大部分是通过香港发行的。中国发展在岸市场的步履维艰增加了香港的吸引力。今年7月份推出的上海科创板(Star Market)被誉为中国的纳斯达克,该市场在经历了最初几天的狂热交易后基本陷入平静。一位长期观察中国金融市场的人士表示,对科创板而言,“阿里巴巴在香港上市是致命一击”。

据报道说,还有其他迹象表明,中国尚未准备好迎接辉煌。近日,指数提供商MSCI加大了对中国的压力,要求其推进改革,比如提供获取对冲工具的渠道,解决中国结算周期和假期安排的问题。MSCI表示,在其担忧的问题得到解决之前,不会考虑将更多中国股票纳入其旗舰基准指数。

华盛顿威胁将中国企业从美国的证券交易所摘牌,即使这只是贸易战中的一个策略,也让香港看起来成为中国蓝筹公司上市的唯一选择。港交所一直乐于助人,这很有帮助:去年,它放松了对双重股权结构的限制,之前阿里巴巴首先选择纽约更加自由的上市制度,就是因为纽约没有这种限制。

据港交所行政总裁李小加(Charles Li)表示,他欢迎阿里巴巴“在五年后”回家。

金融时报说,有人指出了更深层的含义。通过吸引阿里巴巴回家,北京“向美国传递了一条讯息:你可以推进中国企业退市,但它们可以去其他地方上市。”《红色资本主义:中国非凡崛起的脆弱金融基础》(Red Capitalism: The Fragile Financial Foundation of China’s Extraordinary Rise)的作者侯伟(Fraser Howie)表示,“即使在动荡时期,香港也能受益。