香港八十万人上街了 习近平该想一想了

香港周日大游行，组织者民阵称80万人上街，这个数字很惊人! 反送中运动爆发以来，香港有过几次百万级游行。但是，这个星期日，国际人权日，在反送中运动进行了整整半年的香港，还有这么巨大规模的人群上街，不少观察人士在问，习近平，是否该想一想了。

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六个月前，香港特首林郑月娥推动旨在容易向中国大陆遣返嫌犯的『香港逃犯条例』，她没有想到这将触及香港独立的法律地位，会引发一场香港空前的反抗运动。六个月后，中国国家主席习近平大约没有想到，香港民主派地方选举取得空前胜利。美国『外交政策』资深编辑巴默刊文说，有三家中共央级官媒，提前把建制派胜选的新闻稿都写出来了，选举结果出来后，编辑部一片惊慌，不知所措。

中南海对香港形势发生严重误判，有不少人解释这是习近平被中共自己的信息系统误导蒙蔽了，但政治评论家胡平则认为：“习近平的问题不是受蒙蔽的问题，而是能力的问题，是理解力的问题，是判断力的问题”。没想到，这个周日“国际人权日”的大游行又有如此巨大规模的人群上街。港府以及港府背后指挥的北京，曾经指望着这场运动自生自灭，曾经指望着这么持久的运动会让港人逐渐厌烦，运动中少数人以暴易暴的场景会让“和理非”畏惧退却，结果，一切都没有发生，只是让最初一个旨在要求彻底取消修例的运动演变成一场全民争取民主的运动。在港府和北京这一方，无非香港警方换了一个更强有力的警长。无非习近平多次重申对林郑月娥的坚定支持。

习近平看到没有，这些都无济于事，两周前，香港地方选举，泛民派取得了空前的胜利，建制派几乎被压缩到墙角。周日，民主派又上街了，他们提出的诉求照旧不变，他们要求当局回应。他们的核心诉求有追究警方在这场运动中的滥权和暴力镇压行为，他们最根本的要求是北京履行当初的承诺，让香港实行直选。林郑月娥很快将要去北京述职，她该向习近平汇报些什么呢，习近平该对林郑月娥说些什么呢？可以预料的是，习近平照旧坚定不移地支持林郑月娥。难道他已没有了任何别的选择？

习近平的北京政权限缩香港民主的努力几乎没有成功，他们低估了压缩一国两制、压缩香港高度自治会带来的严重后果。2014年那场失败了的要求直选的雨伞运动，随后与这场民间运动相关的领袖人物抓的抓，判的判，随后更有铜锣湾书店五名员工遭中国公安绑架的骇人听闻的事件，北京政权没有想到，这些事件给港人造成多大伤害，在港人心中形成多大的阴影？致使他们清醒地知道了再无退却的可能，再退就会退为臣民，如果香港独立的司法地位再也不保，他们一个个都成了笼中之鸟。六个月的反抗，北京当局难道还没有清醒吗？香港地方选举前，英国领事馆前职员郑文杰在中国被抓被虐待的实情披露，再次给港人难以愈合的伤口添伤。

习近平没有想到，在这持续反抗的六个月，当局拒绝对话，拒绝听取民间的请愿，无非造成了香港持续大动荡的局面，无非让国际社会深度理解了香港人为何拼命要保住北京当年答应赋予他们的独立地位，同时也让世人看清楚了北京的专横霸道独裁。美国国会两党、华盛顿的精英们，美国主流民意居然在对华问题上形成高度共识。习近平想过没想过，这是他的政权所造成的？在这短短的几个月，美国国会参众两院以压倒性多数一口气通过『香港人权与民主法』，『香港保护法』，有所犹豫的特朗普最终很快予以签署。

也许习近平仍然会相信，北京的权力很大，连世界也感到害怕。香港，以区区一城，竟敢对抗堂堂中国，“螳臂挡车，自取灭亡”! 的确，从表面上看，香港很弱小，北京总有机会跟泛民秋后算账，香港的法制独立，北京也会慢慢地来个釜底抽薪；以经济收买的方式，笼络财团，笼络地方势力，把泛民彻底挤到一边，北京将取得最终的大胜。分析人士胡少江认为北京一定会变本加厉地进行反攻，他们的反攻包括首先在经济上，国家控制的国有经济和国有控股经济将以前所未有的速度和规模进军香港，扩展信得过的“子弟兵”队伍，排除不听话的香港雇员；在政治上，对香港现有的司法制度进行更加强力颠覆，他们的目标将会针对具有独立性的法官，并通过人大更经常地释法来摧毁香港司法独立的最后保障；他们将大力向香港大、中、小学移植大陆那一套洗脑做法，强化控制香港社会。

如果这样想，习近平可能会永久性地陷于泥沼。香港几个月的抗争，港人的韧性，不屈，昭示出的某种前景，恐怕长远来讲对北京政权并不乐观。香港是一个年轻的社会，参加这场民主运动的数十万主体人群都是十四五岁到二三十岁的青少年人群，他们已经被习近平塑造成了中共的反对派。在时间这一个最关键的问题上，时间，在他们一边。时间，对地球上仅存的不太多的几个专制社会越来越不利。当局仅仅莫须有地指责这是港独在行动，这是一场“暴乱”，这是美国在操纵，这是西方的恶意，只能让信息流畅的国际社会笑话。

习近平虽然废除了国家主席任期制，但是时间对习近平很不利，镇压对习近平更不利。香港不是北京，香港发生的一切，不可能像北京那样被任意封锁，香港发生的一点一滴，都实时通过视频、照片、文字、口述传向了全世界，美国国会几乎以全票通过『香港人权与民主法案』，正是香港事件的即时性效应，使得香港脉搏与世界上关心他们的人的脉搏一起跳动，使得美国国会的议员们同香港一起沸腾产生的效应。

习近平该想一想了，在通过了有关香港人权与民主的法案后，美国国会接着制定了『新疆人权法案』，加上去年生效的『台湾旅行法』，有报道分析美国不久或可能有『西藏人权法』，美国对中国政策变化之大，如此“干涉中国内政”，中美恢复外交关系以来，前所未有。

习近平或许还应该想一想，香港与广东紧邻，香港的反抗运动，对中国大陆产生的溢出效应。其实，中国大陆虽然禁言，虽然封锁消息，但从朋友圈传出的信息显示，知道香港事件真相并且支持香港青年的大陆人不少，他们无非暂时不敢公开表达罢了。但是，习近平应该想一想，香港反抗运动越是持久，香港人追求自由民主人权的反抗精神越将持久地向中国大陆扩散。