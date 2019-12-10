中驻美公使再警告 美航母到台湾恰好送解放军机会武攻

美国总统川普先前签署《香港人权与民主法案》，导致北京宣布暂停审批美军舰机访问香港休整。曾任美国国务院资深顾问的惠顿 (Christian Whiton) 在推特上建议，不让美国海军在香港港口停靠，军舰就使过台湾海峡停靠台湾高雄。对此，中国驻美公使李克新表示，中国的《反国家分裂法》颁布以来一直没有用过，并要胁 :“美军舰停靠高雄之日，就是解放军武力统一之时”。

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据联合新闻网今天报道指，美顾问称不让航母停香港就停高雄， 中国公使说正好趁机武统台湾。

报道称，中国拒美国航母停靠香港，引发航母停靠台湾的争议，中国驻美公使李克新甚至说可借此武统台湾。

据惠顿日前在推特发文表示，北京禁止美国海军停靠香港，那最简单的方式就是打通电话给台湾，停靠高雄，然后在回家途中驶过台湾海峡。惠顿被认为与香港反送中抗议人士密切接触，曾在媒体上公开表示“在中美两国谈判的艰难时刻，让中国乱起来面临危机，这完全符合美国的利益”。

该报道说，驻美公使李克新对于惠顿屡屡叫嚣军舰要停高雄的言论，表示 :“你们真要这么做吗？那我可能要感谢你”、“中国的《反国家分裂法》颁布以来一直没有用过，正好我们可以启动它试试”，并威胁 :“美军舰停靠高雄之日，就是解放军武力统一之时”。

据报，中国驻美外交官此前已经警告，美国军舰抵高雄之日，就是解放军武统台湾之时，曾轰动一时。