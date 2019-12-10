中国海军首个海外吉布提基地军港或可停泊超大航母

香港媒体透露，引起西方国家疑虑的中共解放军驻吉布提基地，被发现持续扩建中。根据11月下旬的卫星照片显示，这座基地的码头建设已接近完工，未来可停放比辽宁号航空母舰还大的军舰。

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据中央社今天引述香港媒体说，中国驻吉布提军港将完工，可停靠航空母舰。消息指香港01报道，根据11月26日拍摄的卫星照片显示，中国在东非国家吉布提的这座军事基地，正在兴建的码头长度有400公尺，这已经比辽宁号的306.5公尺要长得多。

据观察人士指出，辽宁号是中国尺寸最大的军舰。这意味着中国在吉布提的这座新军用码头，可让中国海军所有船舰停靠，进而使这一基地成为中国在海外地区的战略枢纽。

该报道说，这座军事基地的正式名称为“中国人民解放军驻吉布提（吉布提）保障基地”，在2017年8月1日中共解放军建军90周年当天正式启用。2年来，除先前建成的营房外，这座基地最明显的特征是直升机停机坪，以及正在大兴土木的军用码头。此外，不少中国民众及媒体还关注，中共解放军是否可能在吉布提基地，兴建固定翼飞机跑道。一旦成真，将更受到全球瞩目及疑虑。

该报道说，除中国外，目前美国、法国及日本在吉布提都有军事基地，其中美军及日本自卫队可使用当地的一条大型跑道，可起降包括战略运输机（C-17级别）、战术运输机（C-130级别）、反潜巡逻机（P-3C或P-8A级别）等军机。据报道指出，在扩建吉布布基地的同时，中国原本计划向吉布提政府购买一座野战机场加以改造，但因不明原因而告吹。

报道称，过去2年中，中共解放军在吉布提基地进行过一系列军事演练，包括野外徒步行军、野外火炮射击训练等。但共军也曾向当地民众提供人道主义救援。