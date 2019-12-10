中港足球疑成政治大战 反送中压力谁都要赢

东亚足球锦标赛决赛今天在韩国开踢，按日程12月18日将上演中国队对阵香港队。赛前布阵紧张，网传不仅球队紧张，外围也紧张，原因或是中港足球比赛忽然加入政治意味，成为双方大战。中国队或受压力政治任务是必须赢，香港队则受到港民热捧希望战胜中国队，以焕发反送中意气。香港人酝酿多购票前往韩国助威。

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据中国时报今天报道说，不能输香港？中港矛盾蔓延足球场。香港反送中牵动中港关系，中港矛盾或正蔓延到足球场。东亚足球锦标赛决赛开踢，18日将上演中国队对阵香港队。中国大陆知名体育记者马德兴透露，基于“众所周知”情况，此战的底线是不能输给香港队，这场对香港，意义远超对韩国与日本。在同一时刻，有香港网友动员港人订票飞赴韩国观战，要在现场力撑香港队。

该报道说，东亚足球锦标赛决赛12月10日在韩国釜山正式登场，开幕首战是中国队对阵日本。香港经济日报报导，这次中国国足派出的是“二军”来应战，中国队中只有后衞吉翔、中场张稀哲及前锋韦世豪三名入选上轮世界杯外围赛的球员。据相关赛程安排，中国队在10日对战日本队后，将分别于12月15日迎战韩国队，后于18日与香港队对阵。

据马德兴撰文分析，从体育角度出发，中国足协无对教头李铁和国足提出在东亚足锦赛的成绩要求，但“在此次赛事中战胜中国香港队、避免杯赛垫底，应该说是这次韩国之行的‘底线’”，而且这场比赛亦有“耐人寻味的意义”，由于众所周知的原因，这场对香港比赛，意义远超对韩国与日本两队强敌的比赛，加上过去几年国足对阵港队，除了 15 年前在广州天河体育馆赢 7：0 外，比赛都呈现胶着状态，这次这场可以说是必须要赢的比赛。

香港队本届在资格赛中淘汰了劲旅朝鲜队之后，拿到的这次东亚杯赛的参赛资格，也是香港队在2010年之后再一次获得决赛阶段比赛资格。