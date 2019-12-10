中美贸易谈判怎么样 特朗普催快买 否则加税

美国总统特朗普透露，美国与中国在敲定贸易协议方面进展良好。但美国农业部长表示，美国总统特朗普并不想在12月15日对中国输美商品实施下一轮预定关税措施，但希望中国能采取“行动”避免关税实施。

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据路透社报道说，美国总统特朗普周一表示，随着可能对中国进口商品征收新一轮关税的时间日益临近，美国与中国在敲定贸易协议方面进展良好。

美国计划从12月15日开始对包括手机和玩具在内的多种中国消费品加征关税，但两国有望达成协议，推迟或取消这些关税。

据美国农业部长珀杜(Sonny Perdue)周一表示，美国总统特朗普并不想在12月15日对中国输美商品实施下一轮预定关税措施，但希望中国能采取“行动”避免关税实施。

中美两国贸易战已长达17个月，扰乱了全球粮食贸易，令市场动荡不安，并拖累全球经济成长。

据美国农业部长珀杜说，“我认为总统并不想实施这些新关税，但他们(中国)需要采取一些行动，好给他(特朗普)不实施的理由，”珀杜在印第安纳波利斯的全美谷物饲料协会(NGFA)大会中表示，“希望中国对部分大豆与猪肉的关税豁免会是那样的信号。”

该报道说，中国是全球最大的大豆购买国。中国商务部部长助理任鸿斌周一表示，希望中美双方本着平等互利相互尊重的原则推进谈判和磋商，照顾到彼此的核心关切，尽快取得各方都满意的结果；中国还会适时更进一步降低关税和制度性成本，激发和释放进口潜力。

路透社报道说，中国国务院关税税则委员会周五表示，正在根据相关企业的申请，开展部分大豆、猪肉等商品排除工作，对排除范围内商品，采取不加征对美301措施反制关税等排除措施。不过其中并未提到具体数量。

美国出口商称，中国进口商周一购买了至少五艘将于1月和2月付运的美国大豆船货，规模约30万吨。此前，北京方面开展部分大豆、猪肉等商品排除工作，对排除范围内商品，给予关税豁免，涉及商品规模至少达到100万吨。