任正非与美国官司 可和解不可认罪

华为创办人任正非日前受访时表示，愿意和美国政府商议和解事宜，但前提是要以事实为依据，华为不可能透过签认罪协议来寻求和解。美国司法部在纽约东区法院提起刑事诉讼，孟晚舟和华为在面临的罪名包括银行诈欺、窃取商业机密和违反美国对伊朗的制裁规定。华为则否认相关指控。

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据中央社今天报道说，任正非称愿与美政府和解，但不可能签认罪协议。华为创办人任正非日前受访时表示，愿意和美国政府商议和解事宜，但前提是要以事实为依据，华为不可能透过签认罪协议来寻求和解。

报道称，中国官方的财新网说，华为9日公布了任正非2日在深圳接受加拿大“环球邮报”（The Globe and Mail）采访的纪要。记者询问华为是否愿意听从法律专家的建议，与美国政府达成和解协议，以罚款换取让美国撤销对华为财务长孟晚舟的引渡申请。任正非表示，美国政府并没有跟他商量过此事。

报道说，企业以罚款换取和美国政府的和解有前例。曾被美国政府制裁的通讯设备商中兴通讯，就在2018年6月以14亿美元的巨额罚款和保证金，以及撤换董事会成员和公司高层等条件，和美国商务部工业与安全局（BIS）达成和解协议。

据任正非说，协商和解协议要基于事实和证据。华为不可能与美国签认罪协议，这是原则问题。据他认为，目前华为与美国司法部在纽约东区法院的诉讼就是双方谈判的一部分，用证据看谁对谁错。他说：“律师与检方在法庭上的辩论，是一个声音比较大的谈判，大家先把事实搞清楚了，搞清楚后，可以是声音小一点的谈判，悄悄谈，谈一些交换条件。都是谈判。”

该报道称，今年1月28日，美国司法部在纽约东区法院提起刑事诉讼，孟晚舟和华为在面临的罪名包括银行诈欺、窃取商业机密和违反美国对伊朗的制裁规定。华为则否认相关指控。孟晚舟去年12月1日在加拿大温哥华机场转机时被逮捕，她的引渡庭预定2020年1月20日展开。