北京斥美超级谎言制造者 美大使批中国未遵守人权

美国众议院通过《维吾尔人权政策法案》引来中方不满，美国驻华大使布兰斯塔德周二（10日）世界人权日之际发表声明，批评中国签署《世界人权宣言》后，没有遵守相关承诺，认为中国对世界的影响力不断增加，遂保护人权问题变得更为重要。

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据东网今天报道说，美驻华大使质疑，中国无遵守世界人权宣言。

美驻华大使布兰斯塔德质疑中国无遵守世界人权宣言。

该报道说，美国众议院通过《维吾尔人权政策法案》引来中方不满，美国驻华大使布兰斯塔德周二（10日）发表声明，批评中国签署《世界人权宣言》后，没有遵守相关承诺，认为中国对世界的影响力不断增加，遂保护人权问题变得更为重要。美国驻华大使馆官网发表布兰斯塔德的声明，他对中国政府非法关押律师、记者和公民社会领袖，以及进一步收紧宗教或信仰自由深感忧虑，批评中国当局以打击恐怖主义和暴力极端主义为名，虐待回教徒及少数民族；他又强调超过100万名维吾尔族人和其他少数民族成员，在新疆遭强迫关押已经是无可否认。

该报道称，1948年通过的《世界人权宣言》列明，所有人有思想、宗教或信仰、表达、和平集会和结社的自由权利以及其他权利。布兰斯塔德称，假如中方无法遵守相关承诺，就不能期待得到国际尊重，并强调美方继续以高标准要求中国当局。

据该报道说，中国外交部发言人华春莹周二（10日）再就美国涉疆言论作回应，批评美国是超级谎言的制造者和散播者，又指回教徒一直是美国最受歧视的群体，国际社会有充分的理由对美国国内回教徒的人权状况感到强烈的关切及担忧。

据华春莹重申，维吾尔族是中国民族大家庭的一员，享受宪法赋予的权利和自由，美方感羡慕是可理解，但如造谣、抹黑、污蔑则不能接受。