台外长诺如解放军干预将助港人 料引北京震怒

香港近半年来的民主抗争运动，引起台湾民众关心，台外交部长吴钊燮今日接受美联社专访时表示，台湾政府支持争取自由与民主的香港人，如果北京加强镇压，政府会帮助流离失所的港人。

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据苹果日报今天报道，台外长接受美联社专访：如大陆武力介入，台湾会帮助港人。

该报道说，香港近半年来的民主抗争运动，引起台湾民众关心，台外交部长吴钊燮今日接受美联社专访时表示，台湾政府支持争取自由与民主的香港人，如果北京加强镇压，政府会帮助流离失所的港人。

据美联社报道指，吴钊燮受访时语带谨慎，表示台政府无意介入香港内部事务，现行法律已足以应付少数想在台定居的港生与港人需求。但吴钊燮也说，香港警方使用“不对称武力”来对付抗争者，如果中国武力介入，等同达到“暴力新层级”，会促使台湾改变现有立场，帮助想要离开香港的民众。据吴钊燮说：“如果那种情况发生，台湾会跟国际社会合作，对于因为暴力而失所的港人提供必要的协助。”

据吴钊燮说：“台湾人民深深了解，中国对待香港态度，可能就是日后中国对待台湾的方式，台湾人并不乐见香港目前的局势。”

据报道并提到，北京曾表示，未来两岸统一可比照香港的“一国两制”模式，但许多香港民众指控北京未依照承诺保障香港人民既有的自由。台总统蔡英文总统曾公开表示，香港因为“一国两制”的失败，正处于失序边缘。今年稍早一项政府民调显示，台湾8成民众反对跟中国统一。