安抚欧盟 习近平诺与欧盟尽早达成投资协议

中国国家主席习近平同欧洲理事会新任主席米歇尔通电话。中国官方媒体透露，习近平强调中方愿同欧盟一道努力，致力于尽早达成中欧投资协定。消息指欧洲联盟对中国聚焦中美贸易战，而将与欧洲经济贸易议题冷置一边，中国分管经济官员稍早取消欧洲访问计划，引起欧洲忧虑。

广告 继续浏览后续

据路透社报道，习近平称中国愿同欧盟一道努力尽早达成中欧投资协定。路透社引述中国官方的新华社周一消息，中国国家主席习近平同欧洲理事会新任主席米歇尔通电话，强调中方愿同欧盟一道努力，致力于尽早达成中欧投资协定。

官方消息称习近平指出，“中欧都主张多边主义、自由贸易，都坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，都主张各国要按规则行事。当前形势下，中欧加强沟通、协调、合作，确保中欧全面战略伙伴关系稳定发展，不仅符合双方共同利益，也会给世界带来更多稳定性、确定性、正能量。”

据习近平表示，中方从战略高度和长远角度看待同欧盟的关系，中欧是互利合作伙伴，不是零和竞争对手。中国发展对欧盟是机遇，不是挑战。

官方消息还指习近平强调，中方愿同欧盟一道努力，确保明年中欧一系列重要交往和日程取得成功，推动共建“一带一路”倡议同欧盟欧亚互联互通战略对接，致力于尽早达成中欧投资协定，全面有效落实应对气候变化《巴黎协定》，推动世界贸易组织改革朝着有利于各方的正确方向发展。

消息没有提及欧洲联盟方面的表态与立场。前比利时总理米歇尔被选为新一届欧洲理事会主席，接替任满离去的图斯克。

