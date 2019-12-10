新一轮冬季雾霾来了 55城市陷霾

图为中国网络关于雾霾的漫画

中国内地受不利气象条件影响，京津冀及周边地区、汾渭平原、河南、辽宁和湖北部分地区正经历连片污染过程。已有55个城市启动重污染天气预警。而受弱冷空气影响，区域扩散条件有所改善，污染自北向南逐步缓解，预计明日区域污染过程结束。

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据星岛日报今天报道说，中国内地55个城市发重污染预警，料雾霾明起渐散。该报道说，从北方网民上载的照片，北京等华北大城市烟雾弥漫甚至遮天蔽日，能见度甚低，连一条街外的事物都看不清楚。

报道称，自12月6日起，受静稳、逆温、高湿等不利气象条件影响，京津冀及周边地区城市、汾渭平原、河南大部分地区、辽宁和湖北部分地区出现连片污染过程。部分城市PM2.5小时浓度达到重度污染水平，个别城市达到严重污染水平。

该报道引据中国科学院大气物理研究所研究员王自发说，大范围静稳叠加大雾天气，导致污染程度进一步加剧。自7日起，京津冀及周边地区、汾渭平原、湖北中部等地区受低气压控制，近地面风速小于每秒2米，且持续出现近地强逆温。同时，大雾带来的高湿条件促成气态污染物向PM2.5快速转化，快速形成的PM2.5在长时间静稳条件下不断积累，最终形成区域性大范围重污染天气。

中国气象预报或没有提及雾霾向中国东南方向移动的警告。