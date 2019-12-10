河北碰瓷敲诈团伙寻保护伞 向公安人大代表输少女曝光

中国河北一宗“碰瓷”案件，最终竟揭发一宗牵涉官员的性侵未成年少女案件。苹果日报引述中国内地传媒新京报今日消息，2018年3月，河北迁安市公安局拘捕一个长期“碰瓷”的敲诈勒索集团。在审讯过程中，集团成员竟主动供述，曾强奸、轮奸数名未成年少女，并强迫她们卖淫赚钱，并为人大代表、富商提供女童性侵，涉案人多达数十名。

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据苹果日报今天报道说，“碰瓷”集团为人大代表、富商提供女童性侵，副书记被判16年半。涉案时任迁安市公安局党委副书记康永承认曾多次性侵未成年少女。

该报道说，时任迁安市公安局党委副书记康永企图贿赂查案的人员，希望他们停止对碰瓷集团侦查。同年7月，康永因行贿被唐山市监委留置调查，唐又承认曾性侵未成年女孩，另外，涉案者更有迁安市人大代表王双。有知情人透露，案件疑有数十名涉案人，其中包括公职人员、富商、人大代表等。

今年8月5日，法院指康永在2017年暑假至2018年初期间，曾与6名未满14岁的女孩，发生8次性关系。康永犯强奸罪、受贿罪、行贿罪，合并执行有期徒刑16年6个月。

苹果日报引述内媒又报道今年54岁的康永犯案详情。其中一名受害人马丽是康永向警方回忆起接触到的第一个女孩。康永指，两人首次见面是2017年暑假。当年，马丽仅有13岁。据马丽回忆，2017年10月，康永化名“真诚”，透过QQ联络马丽，希望她帮忙找“丫头”，马丽介绍了第二个13岁女孩付曼。一个周日的下午，付曼补完习，马丽带她见康永。付曼曾向警方表示，自己并不愿意交易并曾反抗，惟康永却打她要其就范。

据法院判决书中称，每次发生关系后，康永会给女孩1,000元至3,000元人民币。康永落网后，一个曾为他介绍女孩的中间人向警方透露，康永还提出想找处女，愿意开价上万元。与康永发生关系的女孩大多是职业高中的学生或刚毕业的无业少女。康永谎称是中医，女孩没人知道他的真实身份和姓名，都叫他“医生”。

据判决书中显示，康永承认，从2017年暑假到2018年初，半年之内，康永先后与6名未满14岁的女孩，发生8次性关系。最后一次是在2018年初，女孩说自己16岁，而实际上她只有13岁。

据该报道称，2018年初，迁安市公安发现一个“碰瓷”勒索集团。其中未满18岁的成员宁大龙称，同伙王泽众和王家壮曾多次强奸、轮奸未成年女孩，还介绍、强迫她们卖淫赚钱，他也曾参与其中。公安调查期间，有人供出，通过中介将受害女孩送给官员、人大代表、富商嫖娼。

报道引据集团成员交代，一名叫杨丽丽的女子被他们强迫卖淫。两个月内，她接了六个客人，其中包括迁安市公安局党委副书记康永，以及迁安市人大代表、大庄户村村主任王双。上月27日，大庄户村委会委员王军介绍，王双早已被法院判决，至于判了多长的刑期并不知情。

报道称，据知情人透露，除了康永和王双，还有多名公职人员涉案。去年，迁安当地曾有传闻称，数十名当地的公职人员及富商被警方调查，部份涉案人员因为没有証据，并未受到处罚。