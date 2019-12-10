港府惊曝乱象 律政司长摔倒滞英请辞遭北京下令回国

英国《金融时报》引述三个消息来源指，港律政司司长郑若骅11月中在伦敦遇上示威意外跌倒后，原希望直接辞任司长一职并续留伦敦，但被北京当局下令回港，而郑最后在中国大使馆安排下，以迂回方式先从伦敦飞往北京再回港。有报道称香港反政府运动持续，开始传出港府高层官员军心不稳及被撤换的消息。

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据上报今天引述消息说，香港律政司长滞英请辞遭北京下令回国，林郑进京述职讨论撤换官员。香港律政司司长传出图在辞任并留在英国，被中方迫令回港。传北京下令律政司长不准辞职。香港反政府运动持续，开始传出港府高层官员军心不稳及被撤换的消息。

该报道称，英国《金融时报》（Financial Times）引述三个消息来源指，港律政司司长郑若骅11月中在伦敦遇上示威意外跌倒后，原希望直接辞任司长一职并续留伦敦，但被北京当局下令回港，而郑最后在中国大使馆安排下，以迂回方式先从伦敦飞往北京再回港。香港《苹果日报》引消息指行政长官林郑月娥趁前往北京述职期间，将与北京当局讨论撤换官员，据悉至少4高层官员恐将遭撤换。

据报道，郑在11月14日在伦敦出席讲座时，遭到数十名在英港人示威，推挤其间郑意外跌倒在地，随行人士随即扶起郑最后急步离去。然而过后郑透过律政司司长办公室发文，斥责“暴徒”令她身体受到严重伤害，已即时向英警报案，并要求当地警方严肃跟进将“凶徒”绳之于法，又在数日后提到自己左手腕脱臼骨折，或需一年时间才能康复。

报道说，直至12月初，有港府消息人士揭露郑已低调回港，但林郑12月3日被记者问及郑若骅人在何处时，却以对方私隐不便透露为由拒绝回应，仅指郑仍在放病假，引起政坛揣测。而郑当晚随即在机场现身，指自己在伦敦完成手术后，被中国驻英大使馆安排前往北京作进一步治疗，感谢中方人员“关心及安排”。但被问及为何不直接回港，郑却回应“大使馆安排我回国回北京，我们国家的首都，安排我回来国家”。

该报道说，但《金融时报》12月6日发文引述3名消息人士指，与郑若骅有连系的公司正被香港反垄断机构调查，当中更指郑若骅原想请辞律政司司长并留在伦敦，但被北京下令必须返回香港。

据该报道称，而流亡海外的中国富商郭文贵，更直指郑是“被送中”，指郑曾在英两度请辞律政司司长，惊动中国驻英大使刘晓明，刘与郑见面未能令郑回心转意后，最后北京当局派员迫令郑必须回港，否则其在中国的资产，以及个人家人安全都将没法保证。而巧合的是，郑若骅的丈夫潘乐陶的上市工程公司在5日停牌，并发公告指港府派员到公司搜查，或违反竞争条例，间接证实《金融时报》文章的可信度。

报道指出，郑9日透过律政司司长办公室发声明，否认自己想辞职，又指报导“没有事实根据”，又否认北京曾经下令她回港。

而据香港《苹果日报》10日消息，消息人士指林郑月娥在12月中前往北京述职之时，或会与北京当局商讨撤换港府官员，并将在耶诞节前后作决定，据悉最少4名司局长包括与《逃犯条例》修订最有关的郑若骅、保安局局长李家超，以及政务司司长张建宗、民政局长刘江华最为“高危”。特首办未有回应报导内容，仅指“没有补充”。

另外，据香港《星岛日报》报导，林郑在述职返港后将会见所有将退休或落败即将卸任区议员，亲中派工联会的区议员更已获优先接见。消息指林郑当面向他们致歉，又肯定他们的工作，又表明会委任这些“失业”区议员出任政府工职，包括扑灭罪行委员会、扶贫委员会等。

该报道说，林郑在10日行政会议前见记者时没有否认上述消息，指对于一些长期在香港努力工作的政党，政府不会因为他们失去“身份”而视为陌路人。早前第一大党亲中建制派民建联在失去大量议席后，有意“养起”全数落选议员，4年共需花6亿元新台币。